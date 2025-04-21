С 2026 года налоговики всерьез возьмутся за мобильные переводы физлиц

С 2026 года налоговая служба Казахстана возьмется за мобильные переводы физических лиц всерьез, передает vera.kz со ссылкой на uchet.kz.

Если вы думаете, что это вас не коснется, то, возможно, вы сильно ошибаетесь. Пора взглянуть правде в глаза: бесконтрольные переводы «за маникюр» или «за репетиторство» могут обернуться серьезными проблемами и ощутимыми штрафами.

Власти РК, похоже, решили всерьез взяться за обеление экономики, и мобильные переводы стали одним из ключевых объектов внимания. Уже сейчас нужно проявлять осмотрительность и вести четкий учет своих финансовых операций, чтобы не оказаться в числе «счастливчиков», которых пригласят на «дружескую беседу» в налоговую.

Итак, какие «подводные камни» нас подстерегают?

Как известно, под прицел налоговой попадут те, кто получает на свой счет (обычную дебетовую карту) 100 и более переводов от разных лиц ежемесячно на протяжении трех месяцев подряд. Вроде бы, звучит не страшно, но подумайте, сколько раз вы получаете переводы от друзей за совместный поход в кино или от родителей на карманные расходы.

Но это еще не все. К этой норме планируют добавить еще один, куда более жесткий критерий: сумма переводов, превышающая 1 миллион тенге (12 МЗП) за три месяца, также станет поводом для пристального внимания налоговиков. И вот здесь уже становится по-настоящему страшно. Ведь даже если у вас не наберется 100 переводов в месяц, но общая сумма полученных денег превысит этот порог, вас могут обязать объяснить происхождение этих средств и, возможно, заплатить налоги.

Кого уже «пасут»?

Налоговая служба не ждет 2026 года, чтобы начать «охоту».

С 2024 года они уже получают данные о переводах от работников государственных учреждений и их семей. А с 2025 года под пристальный контроль попадут индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и их супруги (за 2024 год).

В чем подвох?

Самое неприятное, что первые «звоночки» для обычных граждан прозвенят уже в конце марта 2025 года. Именно тогда налоговая служба начнет анализировать данные за 2024 год и выявлять тех, кто попадает под подозрение.

Однако, «приятные» приглашения в налоговую посыпятся только в 2026 году. Получается, у нас есть время, чтобы подготовиться, но действовать нужно уже сейчас.

Что делать?

Вместо того, чтобы паниковать, лучше принять превентивные меры:

Вести учет всех поступающих переводов: записывайте от кого, за что и когда вы получили деньги.

Разграничивать личные и деловые переводы: если вы занимаетесь какой-либо деятельностью, за которую получаете деньги, оформите ее официально и принимайте оплату на отдельный счет.

Проконсультируйтесь с налоговым консультантом: чтобы понять, какие риски существуют конкретно в вашем случае и как их минимизировать.

Отметим, что пора перестать относиться к мобильным переводам как к чему-то незначительному. В эпоху цифровизации они стали серьезным инструментом контроля за финансовыми потоками. Игнорирование новых правил может привести к неприятным последствиям. Будьте бдительны, ведите учет своих доходов и не забывайте, что незнание закона не освобождает от ответственности.