Депутаты от «Ак жола» требуют изменить правила по контролю за переводами

Депутаты мажилиса просят пересмотреть контроль, который установили за мобильными переводами у предпринимателей. Мажилисмены партии «Ак жол» уверены, нововведение стало проблемой как для бизнеса, так и для населения.

Раньше при оплате через мобильные переводы продавец был обязан выбить кассовый чек. Теперь же обороты, полученные онлайн, считаются отдельно, а предприниматель работающий по упрощенному режиму, должен оплатить налог за один и тот же доход дважды. А это затратно, особенно для малого бизнеса. А вот коррупционерам эта новелла будет нипочем, уверены депутаты.

«Вопрос к налоговым органам, кого вы всё-таки ищете – тайных олигархов и коррупционеров или тех, кто просто выживает. От такого контроля страдают обычные таксисты, швеи, самозанятые, у которых доходы меньше средней зарплаты. Получается, вы хотите обложить налогами тех, кто еле сводят концы с концами. Но тогда им проще перестать работать и получать социальную помощь от государства», — говорит Аскар Садыков, депутат мажилиса парламента РК.

Контролю будут подлежать 100 мобильных переводов от разных людей. Но сумму переводов не определили, а значит контролировать будут даже маленькие платежи. Это будет создавать неудобства для бизнеса, уверены депутаты и многие предприниматели оказались солидарны с мажилисменами.

По словам налоговиков, под их проверку попадут только недобросовестные предприниматели. Фискальщикам будут поступать данные о бизнесменах, у которых будет 100 платежей от разных лиц ежемесячно, три месяца подряд. При этом, если предприниматель докажет что поступления были не с целью заработать, то проверку в его отношении прекратят.

«Если это в предпринимательских целях и налогоплательщик согласится с этим, самостоятельно зарегистрируется, заплатит ту сумму, которую недоплатил, то таким гражданам будет предупреждение и все, ничего страшного в этом нет. Надо четкую грань проводить между личной картой и если я получу доходы, то должен оплачивать подоходный налог 10%, как у физлица, а если я получу как предприниматель применяющий спецрежимы, то я буду оплачивать от 1 до 4%. Поэтому очень выгодно быть добросовестным предпринимателем», — говорит Нуржан Куандыков, директор департамента КГД МФ РК.

Проверять переводы начнут уже в следующем году, после того как предприниматели сдадут налоговикам декларации о своих доходах.