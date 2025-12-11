Общественный совет Шымкента обсудил итоги года в сфере занятости

Руководитель городского управления занятости и социальной защиты представила годовой отчёт, в котором были приведены данные о ситуации на рынке труда, эффективности мер по трудоустройству и поддержке социально уязвимых групп.

По информации ведомства, в этом году по ряду ключевых направлений наблюдаются позитивные изменения: снизился уровень безработицы, расширены программы обучения и переобучения, усилена поддержка малообеспеченных семей. Вместе с тем, план по программе «Первое рабочее место» выполнен лишь частично.

Жанат Утебаева, руководитель городского управления занятости и соцзащиты:

«По программе «Первое рабочее место» план выполнен частично. Выпускники с дипломами были направлены на молодёжную практику, а среди ребят, окончивших 10–11 классы, многие поступили в колледжи и вузы. Поэтому показатель реализации составил всего 56,8%. По другим направлениям ситуация лучше: по программе “Соглашение поколений” план выполнен на 80%, а рабочие места для людей с инвалидностью созданы полностью».

Члены Общественного совета внимательно выслушали отчет и указали на слабые места. В частности, они раскритиковали экономию средств по направлению общественных работ, назвав её необоснованной.

«Экономия средств в программе общественных работ-нелогична. У нас достаточно мер по трудоустройству. Почему сокращается финансирование? Почему средства, которые могли бы помочь трудоустроить людей, остаются неосвоенными? Главный показатель- постоянное трудоустройство. Почему он выполнен лишь на 32%?».

Ответ:

«По субсидируемым рабочим местам мы принимаем заявки работодателей. Но бывают ситуации, когда человек, временно трудоустроенный, переходит на постоянную работу. Например, молодой специалист, отправленный на практику, может проявить себя и остаться в организации. Я не могу удерживать место только ради освоения бюджета- на это место направляется другой человек. Поэтому и возникает экономия».

Также в ходе заседания обсудили поддержку переселенцев из южных регионов, которые переехали на север страны. Члены совета подчеркнули необходимость тесного взаимодействия с управлением для закрепления людей на новом месте.

Амир Шыныбекулы, член Общественного совета:

«В северных регионах много рабочих мест. Людям, которые обращаются в акимат, можно прямо говорить: “Там есть работа”. Если бы нас чаще привлекали, мы бы сами делились опытом и предотвращали необоснованную критику».

Ответ: «В пяти районах работают пять карьерных центров. Наши специалисты постоянно поддерживают связь. Вы ошибаетесь».

По итогам года планируемый охват мерами занятости составлял 49 655 человек. Фактически помощь получили более 51 тысячи человек: их трудоустроили на временные и постоянные места, а часть прошла обучение. В результате уровень безработицы снизился до 4,7%, а молодёжная безработица с 3,5% до 2,9%