В Туркестанской области в текущем году рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» мерами занятости запланировано охватить 65 тыс человек.

На сегодня мерами содействия занятости уже охвачено 54 тыс человек. Об этом сегодня на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Мухит Отаршиев.

Данная программа реализуется по 3 направлениям. К примеру, на техническое и краткосрочное профессиональное обучение было направлено 7953 граждан.

«В рамках проекта «Әр ауылға өз шебері» на обучение направлено 2600 граждан, а из 1200 человек 63% или 2 тыс граждан, окончивших обучение, трудоустроены на постоянную работу. А в соответствии с программной статьей Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 2 тысячи человек обучаются таким специальностям, как мастер национальных ремесел, повар по приготовлению национальных блюд, художник, живописец, мастер по обработке зерновых культур, а также агротехническим специальностям. Из них обучение уже завершили 1400 человек, на постоянную работу трудоустроено 1 тыс человек», — привел цифры М.Отаршиев.

По направлению развития массового предпринимательства на обучение в рамках проекта «Бизнес- Бастау» направлено 1730 человек, все они получили соответствующие сертификаты. 215 специалистов, получивших сертификаты, были обеспечены микрокредитами на сумму 1,1 млрд. тенге. Более того, из 792 запланированных граждан — 543 получили микрокредиты на общую сумму 2,3 млрд. тенге, в результате создано 842 новых рабочих места.

Стоит отметить, в рамках развития рынка труда через содействие занятости населения и мобильности трудовых ресурсов, управлением оказаны услуги 43700 гражданам, в результате уровень общей безработицы в регионе составляет 5,2%, а уровень молодежной безработицы — 4,4%.