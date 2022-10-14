Ликвидация безработицы: 88 тыс. новых рабочих мест создадут в Туркестанской области

На аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды рассмотрены итоги работы по мерам занятости населения.

По данным областного управления координации занятости и социальных программ, по направлению «Еңбек» с начала года 86 686 человек были охвачены программами содействия занятости, годовой план выполнен на 123,4%.

В этом году в Туркестанской области реализуются меры по обеспечению занятости более 88 тысяч человек по трем направлениям. Так 70 тыс. жителей области будут охвачены работой в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, более 7 тысяч получат новые рабочие места при реализации нацпроектов, а более 10 тысяч в рамках частных инициатив по программе «100 мест на 10 тыс. человек населения».

«По программе “100 постоянных рабочих мест на 10 тыс. населения» в Туркестанской области должно быть создано 10 854 рабочих места. В качестве обоснования этих инициатив выступают зарегистрированные в налоговых органах предприниматели, а также рабочие места на предприятиях среднего и малого бизнеса. По итогам 9 месяцев текущего года, по частной инициативе уже создано 13598 рабочих мест», — говорит руководитель управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области Асия Темирбаева.

Начиная с этого года планируется создание рабочих мест на всех направлениях, реализуемых в рамках нацпроектов. Сейчас на сайтах электронной биржи труда фигурирует около 5 тысяч вакансий открытых в рамках 364 проектов. 70 процентов безработных здесь уже нашли работу. Аким области Дархан Сатыбалды на аппаратном совещании поручил усилить меры по обеспечению занятости и строго контролировать своевременность социальных выплат.

Обсуждался на собрании и вопрос освоения бюджетных средств. В начале года предполагалось, что в областной доход поступит 111,8 млрд тенге. Но объем выручки оказался значительно больше, в казну поступило 115 млрд 200 млн тенге. Аким области Дархан Сатыбалды отметил необходимость принятия мер по полному и качественному освоению денежных средств.