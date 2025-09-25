Прокуратура Шымкента напоминает о правилах газовой безопасности

С наступлением отопительного сезона вопрос безопасности при использовании газового оборудования в Шымкенте вновь выходит на первый план.

Конституция Республики Казахстан закрепляет высшие ценности — жизнь, права и свободы человека, а потому предотвращение несчастных случаев является важнейшей задачей как для государства, так и для каждого жителя города.

По данным прокуратуры, только в текущем году в Шымкенте зарегистрировано 153 случая отравления природным газом, пострадали 309 человек.

Эти цифры свидетельствуют о том, что проблема сохраняет высокую актуальность и требует системного подхода.

Основная причина происшествий связана с нарушениями правил эксплуатации оборудования.

Владельцы газопотребляющих систем обязаны обеспечивать их исправность и своевременно заключать договоры на техническое обслуживание. Игнорирование этого требования повышает риск аварий.

Эксперты подчеркивают: засоренный дымоход или трещины в печной кладке способны привести к трагическим последствиям.

Не менее важен вопрос вентиляции. Использование газовой плиты для обогрева помещений — распространенная, но крайне опасная ошибка.

Угарный газ действует незаметно и быстро, вызывая тяжелое отравление. В случае обнаружения запаха газа необходимо немедленно обращаться в службу «104».

Ситуацию усугубляет и недостаточный уровень правовой грамотности населения. За нарушение требований по использованию газа предусмотрена административная ответственность — штраф для физических лиц в размере 7 МРП по статье 306 КоАП РК.

Однако, как показывает практика, многие жители не осознают масштаба опасности и необходимость строгого соблюдения правил.

Решение проблемы требует комплексного подхода: регулярного информирования населения, усиления профилактической работы, контроля за техническим состоянием оборудования и формирования культуры личной ответственности.

Аналитический вывод: снижение числа несчастных случаев возможно только при сочетании превентивных мер государства и осознанного поведения граждан. В условиях роста городского населения именно дисциплина и ответственность каждого владельца газового оборудования станут ключевыми факторами сохранения жизни и здоровья.