Подарки и новые квартиры: как новосёлы Kanfar Building отметили заселение

Во время церемонии открытия жилого комплекса представители Kanfar Building провели лоторею — разыграли среди новоселов бытовую технику.

Айганым Барахиева приехала осмотреть свою новую квартиру и выиграла телевизор. Приятный бонус к серьезному вложению в недвижимость, на которую семья копила четыре года.

Айганым Барахиева, владелица квартиры: «Хотели купить жильё для ребёнка, чтобы когда он приедет учиться в город, жил в собственной квартире. Дедушка с бабушкой помогали, давали средства. Так мы накопили 50%. Банк дал одобрение, и мы начали искать квартиру. Родственники сказали, что у компании Kanfar есть хорошие дома. Мы пришли, посмотрели, нам понравилось и сразу решили купить».

Девятиэтажный жилой комплекс от компании Kanfar Building включает в себя 348 комфортабельных квартир. По программе «Отбасы банка» было реализовано 214 квартир.

Даурен Саудабаев, директор Шымкентского филиала АО «Отбасы банк»:

«Мы много лет сотрудничаем с компанией Kanfar. Каждый год они строят новые дома. Квартиры у них качественные и доступные по цене. Во втором этапе комплекса “Отбасы” более половины квартир продали по нашим программам. Стоимость жилья подходит под условия государственных программ».

Квартиры продают в предчистовой отделке — покупатель оформляет жильё по своему вкусу. Во дворе есть детская площадка, спортивная зона и парковка. Район обеспечен всей коммунальной инфраструктурой

Нурдос Ибраимов, исполнительный директор «KANFAR BUILDING»:

«Питьевая вода, газ и электроэнергия — подключены. Все 348 квартир».

В прошлом году компания сдала в эксплуатацию 245 квартир, в 2026 году планируется увеличить это число вдвое.