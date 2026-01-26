Еще 24 семьи получили ключи от новых квартир в Шымкенте

Реклама
Редактор Жулдыз Ахмет
В Шымкенте продолжается реализация государственных жилищных программ, направленных на поддержку социально уязвимых категорий населения.

В микрорайоне «Туран» ключи от арендных квартир получили 24 семьи, состоящие в очереди на жильё.

Квартиры предоставлены из коммунального жилищного фонда города. Среди новосёлов — многодетные и неполные семьи, граждане с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В церемонии вручения ключей принял участие аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков. Глава мегаполиса отметил важность системной работы по обновлению жилищного фонда и созданию комфортных условий для проживания горожан.

Как сообщили в акимате, предоставление арендного жилья осуществляется поэтапно в соответствии с утверждёнными списками и установленными процедурами. С начала текущего года из предусмотренных 235 квартир 187 уже переданы гражданам, состоящим в очереди на получение жилья.

Напомним, ранее в микрорайоне Асар-2 ключи от арендных квартир были вручены 46 семьям из категории социально уязвимых.

