Президентскую ёлку посетили 300 детей в Шымкенте

Дед Мороз и Снегурочка, Черепашка-ниндзя, Хаги Ваги — сказочные персонажи собрались, чтобы подарить праздник детям. Президентская ёлка зажглась для 300 юных гостей.

Поздравить ребят с наступающим Новым годом пришёл и аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента:

«Дорогие дети, вы-главное богатство нашей страны. Вы — наше будущее. Пусть ваши радостные улыбки и весёлое настроение всегда радуют нас. Пусть в Новый год сбудутся все ваши мечты. Учитесь хорошо и будьте здоровы! Мы сделаем всё возможное, чтобы вы выросли достойными гражданами, и всегда будем вас поддерживать»

Главные действующие лица праздника — дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты, оставшиеся без попечения родителей, ребята с особыми образовательными потребностями и отличники. Насыщенная праздничная программа, игры, представления и новогодние подарки — это все для них.

Гульнар Дарибаева, заместитель руководителя управления образования г. Шымкента:

«В соответствии с указаниями Министерства образования, в сегодняшнем мероприятии принимают участие дети в возрасте от 9 до 13 лет. Для всех участников подготовлены подарки: каждый школьник получил планшет стоимостью 120 тысяч тенге, а также сладости и мягкие игрушки».

Праздник объединил не только детей, но и их родителей. Для многих семей такие встречи- возможность почувствовать внимание и поддержку, провести время вместе и подарить ребёнку настоящую новогоднюю радость.

Диана Юсупова, мама особенного ребенка

«Я как мама особенного ребёнка, хочу выразить искреннюю благодарность. Мне очень приятно, что государство и Президент оказывают нам такую поддержку. Отдельное спасибо акиму города за организацию. Мы ежегодно посещаем президентскую ёлку. Очень важно и ценно, что к нашим детям относятся с заботой, не оставляют без внимания и всегда поддерживают».

За 35 лет Президентская елка стала доброй традицией, она дарит детям веру в чудо, погружает в атмосферу заботы и даёт возможность каждому ребёнку почувствовать себя.