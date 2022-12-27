Президентская ёлка собрала 300 детей в Шымкенте

«Новый Казахстан — Страна счастливого детства». Под таким названием во всех регионах страны прошла Президентская елка. В Шымкенте в мероприятии приняли участие 300 школьников.

Шумно и весело шымкентские школьники водят хоровод, танцуют со сказочными персонажами, зажигают ёлочные огни. Праздник встречи Нового года участникам Президентской ёлки запомнится благодарственными письмами от Главы государства, подарками и яркой концертной программой.

«2023 — Год кролика. Поздравляю всех с праздником. Я люблю Новый год. С нетерпением ждала праздник», — делится радостью ученица 5 класса Аяла Жайлаубай.

Собравшимся у нарядной ёлки малышам Дед Мороз и Снегурочка дарят прекрасное настроение и радуют необычными подарками. Аким Шымкента приехал на праздничный вечер, чтобы передать детям поздравление Президента страны.

«С Новым годом вас! Пусть этот замечательный праздник подарит невероятную радость. Пусть сбудутся все ваши мечты!», — поздравляет детей аким г. Шымкента Мурат Айтенов.

На праздник пригласили детей из многодетных, малообеспеченных семей, а также отличников учебы, победителей международных и республиканских ученических олимпиад и спортивных состязаний. 300 детей поздравляли с Новым годом герои сказок и аниматоры в костюмах, воплощающих наступающий год Кролика.

«На это праздничное мероприятие прошедшее под присмотром председателей родительских комитетов, организаций образования, были приглашены дети, проявившие себя лучше других во всех начинаниях. Пусть дети будут счастливы в новом году. С наступающим Новым годом» — говорит руководитель управления образования г. Шымкента Жанат Тажиева.

Вернулись с новогодней елки школьники не с пустыми руками. Каждому ребенку на празднике от имени Президента вручили денежные и сладкие подарки, а также сборники сказок.