В Шымкенте состоялась Президентская елка для детей

Сегодня в городе Шымкенте для детей области состоялась новогодняя Президентская елка.

Детям, принявшим участие в празднике, на большом экране показали специальное поздравление Главы государства. А под песню «Асқақ ордам — Астана» вокруг праздничной елки выступили дети-победители международных конкурсов.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев поздравил всех детей с праздником и вручил от имени Главы государства 200 детям ноутбуки и теплые зимние вещи.

«Вы, сегодня участвуете в Новогодней Президентской елке! Каждый год казахстанцы и граждане других стран ждут от наступающего года новых открытий, хороших и добрых начинаний. Пусть сегодняшний день останется для Вас незабываемым. Я желаю вам крепкого здоровья, счастья. Поздравляю вас с Новым годом!» — сказал аким.

Стоит отметить, что южноказахстанские учащиеся завершают уходящий 2017 год с большими достижениями. В рамках программной статьи Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 1 июня впервые в областном центре на республиканском уровне был проведен Парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей.

Кроме того, впервые в Южно-Казахстанской области состоялся творческий кинофестиваль «Дети Казахстана в мире без границ», где команда нашей области заняла ІІ призовое место.

Помимо этого, на Республиканской олимпиаде по предметам естественно-математического цикла от нашей области приняли участие 40 учащихся, из них 16 стали победителями, а по общественно-гуманитарному направлению из 35 учащихся — 14 заняли призовые места. Более того, из 8 детей, принявших участие на Президентской олимпиаде 4 показали отличный результат.

В целом, победителями международных, республиканских интеллектуальных конкурсов стали 6673 южноказахстанца.