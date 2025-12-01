Размеры пенсии и пособий с 1 января 2026 года

В соответствии с проектом Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2026-2028 годы», с 1 января 2026 года производится перерасчет пенсий и пособий, выплачиваемых из средств республиканского бюджета, с учетом прогнозного уровня инфляции.

Пенсии по возрасту и по выслуге лет, назначенные до 1 января 2026 года подлежат повышению на 10 % от получаемого размера пенсии.

К примеру, если размер солидарной пенсии у получателя с 1января 2025 года составлял- 82000 тенге, с учетом дополнительной индексации на 10 % с 1 января 2026 года составит — 90200 тенге(повышение с пенсии составит- 8200 тенге)

Минимальный размер пенсии увеличится с — 62771 тенге до 69049 тенге.

Для граждан, которые первично обратятся за назначением пенсии после 1 января 2026 года максимальный доход (заработная плата) для исчисления размера не может превышать 55- кратного месячного расчетного показателя -237875 тенге(55х 4325 тенге). К примеру, фактический доход составил более 620 000 тенге, то для исчисления пенсии будет принят доход -237875 тенге.

С 1 января 2026 года устанавливаются:

Месячный расчетный показатель (МРП) — 4325 тенге,

Прожиточный минимум (ПМ) — 50851 тенге.

Минимальный размер базовой пенсионной выплаты составит — 35596 тенге.

Минимальная пенсия — 69049 тенге.

Минимальная заработная плата — 85000 тенге.

Повышение госсоцпособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, по возрасту, госспецпособий для лиц, занятых на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, детских пособий (единовременных и по уходу за ребенком до полутра лет), а также пособий многодетным семьям и родителям (опекунам, попечителям) предусмотрено с учетом изменения размера месячного расчетного показателя (МРП) и прожиточного минимума (ПМ).

Специальные государственные пособия

Специальное государственное пособие инвалидам и участникам Великой Отечественной войны составят -69200 тенге (16 МРП).

составят -69200 тенге (16 МРП). Лицам, приравненным и инвалидам Великой Отечественной войны — 32654 тенге (7,55 МРП).

тенге (7,55 МРП). Лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны — 26772 тенге (6,19 МРП).

тенге (6,19 МРП). Вдовам воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, — 19376 тенге (4,48 МРП).

погибших в годы Великой Отечественной войны, — тенге (4,48 МРП). Женам (мужьям) инвалидов и участников войны, умерших в послевоенное время и признанных при жизни инвалидами, которые не вступили в повторный брак, — 11072 тенге (2,56 МРП).

умерших в послевоенное время и признанных при жизни инвалидами, которые не вступили в повторный брак, — 11072 тенге (2,56 МРП). Пособия труженикам тыла — 9213 тенге (2,13 МРП).

— 9213 тенге (2,13 МРП). Героям Советского Союза, кавалерам ордена Славы трех степеней, являющимся участниками войны, ежемесячно будет выплачиваться -599575 тенге (138,63 МРП).

Лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері». Размер ежемесячного пособия составит- 138,63 месячного расчетного показателя- 599575 тенге.

Жертвам политических репрессий — 5320 тенге (1,23 МРП).

— тенге (1,23 МРП). Персональным пенсионерам(за заслуги перед республикой)- 5320 тенге (1,23 МРП).

Пособия по инвалидности увеличатся от ПМ — 50851 тенге так:

инвалидам от общего заболевания:

I группы — 111873 тенге (2,20 ПМ),

II группы – 89498 тенге (1,76 ПМ),

III группы — 61022 тенге (1,20 ПМ),

детям-инвалидам до семи лет – 81871 тенге (1,61 ПМ )

детям-инвалидам с семи до восемнадцати лет первой группы — 111873 тенге ( 2,20 ПМ)

детям-инвалидам с семи до восемнадцати лет второй группы — 93058 тенге (1, 83 ПМ )

) детям-инвалидам с семи до восемнадцати лет третьей группы- 81871 тенге (1, 61 ПМ)

инвалидам с детства первой группы – 111873 тенге (2,20 ПМ)

инвалидам с детства второй группы — 93058 тенге (1,83 ПМ)

инвалидам с детства третьей группы – 81871 тенге (1,61 ПМ).

Для сведения получателей государственного пособия по инвалидности, у которых причина инвалидности: «дети-инвалиды и инвалид с детства», с 24 октября 2021 года данная категория получателей пособия по инвалидности имеет право на одновременное получение пособия по случаю потери кормильца, в случае смерти родителей.

При назначении пособия лицам с инвалидностью с детства, потерявшим в период инвалидности кормильца, в соответствии с пунктом 6 статьи 177 Социального кодекса, представляется решение суда о подтверждении факта нахождения данных лиц на иждивении умершего кормильца.

Пособие назначается независимо от группы инвалидности, для назначения необходимо обратиться в Центр обслуживания населения по месту жительству.

Пособия за работу в особых условиях

Пособие для получателей по списку № 1 ( лицам, работавшим на предприятиях с особо вредными условиями труда), составляющие 9,42 МРП, увеличатся до 40742 тенге.

лицам, работавшим на предприятиях с особо вредными условиями труда), составляющие 9,42 МРП, увеличатся до 40742 тенге. Для получателей по списку № 2 — до -36244 тенге (8,38 МРП).

Пособия по случаю потери кормильца

При отсутствии одного из родителей детям или нетрудоспособным членам семьи будет выплачиваться ежемесячно:

— на одного — 46783 тенге (0,92 ПМ),

— на двоих — 86447 тенге (1,70 ПМ),

— на троих — 114415 тенге (2,25 ПМ),

— на четверых -132213 тенге (2,60 ПМ),

— на пятерых -139841 тенге (2,75 ПМ),

— на шестерых и более — 152553 тенге (3,00 ПМ).

Круглые сироты будут получать по – 78311 тенге (1,54 ПМ) на каждого.

Пособие на детей

Единовременное пособие по случаю рождения ребенка увеличится:

— на первого, второго и третьего ребенка – до 164350 тенге (38,0 МРП),

— на четвертого — до 272475 тенге (63,0 МРП).

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутра лет для неработающих женщин составят:

— на первого — 24912 тенге (5,76 МРП),

— на второго — 29454 тенге (6,81 МРП),

— на третьего -33952 тенге (7,85 МРП),

— на четвертого и более — 38493 тенге (8,9 МРП).

Воспитывающим ребенка-инвалида — 81871 тенге (1,61 ПМ).

Пособия многодетным матерям

Для многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» (семь и более детей), ежемесячное пособие увеличится до — 32005 тенге (7,4 МРП).

«Алтын алқа» (семь и более детей), ежемесячное пособие увеличится до — 32005 тенге (7,4 МРП). Для многодетных матерей, награжденных подвесками «Күмiсалқа» , ежемесячное пособие увеличится до- 27680 тенге (6,4 МРП).

Пособия на погребение

В случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту или получателя государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных пособий его семье либо лицу, осуществившему погребение, производится единовременная выплата на погребение из средств республиканского бюджета в размере 35-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Пособие на погребение — 151375 тенге (35,0 МРП).

В случае смерти получателя пенсионных выплат по возрасту, являвшегося ветераном Великой Отечественной войны, его семье либо лицу, осуществившему погребение, производится единовременная выплата на погребение в размере 36,6-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Пособие на погребение инвалидов и участников Великой Отечественной войны — 158295 тенге (36,6 МРП).

Пособие многодетным семьям.

С 1 января 2020 года введен новый вид государственного пособия многодетным семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей(до достижения 18-летнего возраста) или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное пособие назначается вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах в зависимости от количества детей в семье из средств республиканского бюджета: размеры с 1 января 2026 года.

Пособия многодетной семье МРП коэффициент сумма Пособие многодетной семье на 4 детей 4325 16,03 69330 Пособие многодетной семье на 5 детей * 20,04 86673 Пособие многодетной семье на 6 детей * 24,05 104017 Пособие многодетной семье на 7 детей * 28,06 121360 Пособие многодетной семье на 8 детей * 32,00 138400 Пособие многодетной семье на 9 детей * 36,00 155700 Пособие многодетной семье на 10 детей * 40,00 173000 Пособие многодетной семье на 11 детей * 44,00 190300 Пособие многодетной семье на 12 детей * 48,00 207600 Пособие многодетной семье на 13 детей * 52,00 224900 Пособие многодетной семье на 14 детей * 56,00 242200 Пособие многодетной семье на 15 детей * 60,00 259500 Пособие многодетной семье на 16 детей * 64,00 276800 Пособие многодетной семье на 17 детей * 68,00 294100 Пособие многодетной семье на 18 детей * 72,00 311400 Пособие многодетной семье на 19 детей * 76,00 328700 Пособие многодетной семье на 20 детей * 80,00 346000 Пособие многодетной семье на 21 детей * 84,00 363300 Пособие многодетной семье на 22 детей * 88,00 380600 Пособие многодетной семье на 23 детей * 92,00 397900 Пособие многодетной семье на 24 детей * 96,00 415200 Пособие многодетной семье на 25 детей * 100,00 432500 Пособие многодетной семье на 26 детей * 104,00 449800 Пособие многодетной семье на 27 детей * 108,00 467100 Пособие многодетной семье на 28 детей * 112,00 484400 Пособие многодетной семье на 29 детей * 116,00 501700 Пособие многодетной семье на 30 детей 4325 120,00 519000

Размеры базовой пенсионной выплаты

Базовая пенсионная выплата, в том числе по стажу: % ПМ СУММА 10 лет и менее 70% 50851 35596 11 72% * 36613 12 74% * 37630 13 76% * 38 647 14 78% * 39 664 15 80% * 40 681 16 82% * 41 698 17 84% * 42 715 18 86% * 43 732 19 88% * 44 749 20 90% * 45 766 21 92% * 46 783 22 94% * 47 800 23 96% * 48 817 24 98% * 49 834 25 100% * 50 851 26 102% * 51 869 27 104% * 52 886 28 106% * 53 903 29 108% * 54 920 30 110% * 55937 31 112% * 56 954 32 114% * 57 971 33 116% * 58988 34 и выше 118% * 60 005 35 118% * 60 005 36 118% * 60 005 37 118% * 60 005 38 118% * 60 005 39 118% * 60 005 40 118% 50851 60 005

Заместитель руководителя департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по городу Шымкент- Дауытов Торехан Бекбулатович.