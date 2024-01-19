Назван средний размер совокупной пенсии в Казахстане

120 744 тенге, именно столько составил средний размер совокупной пенсии в Казахстане.

Такую цифру озвучили в министерстве труда и соцзащиты. Она рассчитывается из солидарной и базовой пенсии. Все в Казахстане пенсию получают больше 2 миллионов 340 тысяч человек.

«Размер солидарной пенсии был повышен на 9 процентов. Также изменены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, размер базовой пенсионной выплаты. Таким образом, с 1 января 2024 года минимальный размер совокупной пенсии повышен в 2023 году с 77 417 тенге, в 2024 он составил 86 068 тенге», — говорит Арман Маканов, главный эксперт комитета труда и социальной защиты МТСЗ РК.

Эксперты говорят, прожить на официальную среднюю совокупную пенсию, с учетом подорожания продуктов, лекарств и услуг, практически невозможно. Тем более, 120 тысяч тенге в месяц получает далеко не каждый пенсионер. Большинство, говорят специалисты, живут на 90-100 тысяч. Тогда как средняя пенсия по размеру должна быть ближе к средней зарплате по стране, а не к прожиточному минимуму, и составлять не меньше 250 тысяч тенге

«Эту пенсию выплачивает государство из бюджета и эту пенсию можно росчерком пера взять и поднять. Я считаю такие возможности у государства есть. И вторая сторона это зависит от того что выплачивает ЕНПФ, а они выплачивают копейки», — говорит экономист Айдар Алибаев.

По словам специалистов, пенсии нужно каждый год индексировать согласно официальной цифре инфляции, которая в прошлом году, например, составила около 20%. Для пенсионеров важны каждые 5-10 тысяч, которые станут подспорьем к их небольшой пенсии. Кроме того, уверены экономисты, нужно также повышать и доходность пенсионных активов.