Казахстанским пенсионерам могут приостановить выплаты

В минтруда заявили о многочисленных случаях, когда пенсионеры, имея второе гражданство, фактически не проживают на территории Казахстана, но продолжают получать пенсии. В связи с этим планируется ужесточение правил в части регистрации по месту жительства.

Если у человека есть постоянная регистрация и он временно выехал за границу, новые нормы его не затронут. А вот тем, кто не прописан, придётся доказывать своё право на выплаты.

«Если он временно выехал, то, соответственно, эта норма его не коснется. Приостанавливаются выплаты, и если он придет и докажет, что у него не было двойного гражданства, что он не получал пенсию в другой стране и так далее, то, соответственно, с момента приостановления все пенсии будут восстанавливаться», — заявила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

При этом непонятно, о каких выплатах идёт речь: государственных или накопительных. Эксперты считают ситуацию несправедливой: человек, всю жизнь работавший в Казахстане, рискует остаться без пенсии только потому, что решил провести её за рубежом. Многие уезжают к детям и могут столкнуться с такой проблемой. Юристы подчёркивают: правила нужно менять заранее для будущих пенсионеров, а не для тех, кто уже получает выплаты. К тому же доказать отсутствие нарушений на практике будет непросто.

Сергей Уткин, юрист: «Нарушители, понятное дело, да, вот, ну, почему теперь нужно всех считать нарушителями изначально? Почему должна быть изначально презумпция виновности у всех, и только каждый сам должен теперь доказывать, что он не верблюд, что у него нет второго гражданства, а попробуй докажи? Вы, как государство, у вас обалденные ресурсы, вы можете официально на государственном уровне сделать запрос в то государство и получить ответ, есть у этого человека гражданство или нет».

По словам специалистов, сейчас на пенсию массово выходят представители «поколения бэби-бумеров» конца 50-х, начала 60-х годов. Они в основном рассчитывают не на накопительные выплаты, а на солидарные, формируемые за счёт бюджета. Это тяжелая нагрузка для госказны.

«Я так понимаю, что как раз таки сейчас речь идет и обсуждается в основном вот этой вот базовой и солидарной части пенсии. Тогда понятно, почему, за счет чего сыр-бор. Сыр-бор, как раз таки за счет того, что это выплаты не из пенсионного фонда, а из бюджета, в бюджете и так далее, это один из способов, по крайней мере, попытаться заткнуть эту дыру», — рассуждает финансовый советник Арман Бейсембаев.

Пока механизм приостановки пенсий остаётся неясным. Непонятно, как государство намерено проверять наличие второго гражданства у пенсионеров.