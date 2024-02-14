Как работает обязательный пенсионные взносы за работников?

Казахстанские предприниматели теперь обязаны платить за своих работников обязательные пенсионные взносы в размере 1,5% от заработной платы.

Эту норму ввели с нового года. Оплата взносов производится из средств работодателя, но их размер рассчитывается от дохода работника. Бизнесмены говорят, этот налог бьет по их карманам.

«Может для крупного бизнеса это не сильно накладно, а вот предпринимателям, у которых мелкий бизнес это невыгодно. Потому что, мы итак все оплачиваем — медицинские отчисления, социальные, пенсионные», — говорит Жанель Аскерова, индивидуальный предприниматель.

Специалисты видят немало плюсов. Новый вид отчислений ввели для обеспечения пенсией казахстанцев, не имеющих стажа работы до 1998 года. Их пенсия теперь будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии — от государства, накопительной — за счет их отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной — за счет взносов работодателей.

«Это выгодно для молодежи. Но важно учитывать, что должны быть 5 лет непрерывной оплаты этих отчислений. Не должно быть перерывов. Нужно регулярно платить 5 лет или 60 месяцев», — говорит Камшат Бишинова, бухгалтер-практик.

Эти взносы оплачиваются только работникам, родившимся позже 1975 года. Сейчас работодатели выплачивают 1,5% с заработной платы, но к 2028 году сумма отчислений увеличится до 5%. Средства, полученные от обязательных пенсионных взносов работодателя, будет невозможно снять заранее или передать по наследству.

«В целях обеспечения сбалансированности нагрузки на работодателя, обязательные пенсионные взносы будут увеличиваться поэтапно. С января 2024 года это 1,5%, в 2025 году-2,5%, в 2026 году-3,5%, в 2027 году-4,5%, а с 2028 года-5% от заработной платы», — говорит Абдимурат Исабаев, заместитель директора филиала ЕНПФ г. Шымкента.

Средства, полученные от обязательных пенсионных взносов работодателя, первыми получат казахстанцы, которые выйдут на пенсию в 2038 году. Эти отчисления не выплачиваются военнослужащим, а также казахстанцам с инвалидностью 1-2 групп.