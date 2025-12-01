Самокаты могут убрать с тротуаров

Мажилисмены обсуждают нововведения для кикшеринговых компаний, а также для пользователей электросамокатов. В парламенте рассматривают целый пакет изменений, от обязательной идентификации самокатов и страхования ответственности до возможного запрета езды по тротуарам.

Эксперты и бизнес говорят, что безопасность нужно усиливать, но предупреждают: без развитой инфраструктуры и продуманных механизмов такие меры могут оказаться труднореализуемыми и даже создать новые риски.

Самокаты предлагают оснастить идентификационными номерами, для фиксации нарушения ПДД. Также планируется ввести обязательное страхование, которое будет покрывать ответственность пользователя, ведь транспорт не является его личным имуществом. Эксперты считают нововведения актуальными, но отмечают: их реализация пока непонятна.

«Это для страховщиков, мне кажется, будет абсолютно новый продукт, который навряд ли пройдет согласование отделов лондрайтера, потому что это очень и очень рискованные такие риски, которые логическим и здравым смыслом ни один страховщик на себя не возьмет. Пока не будет какой-то видео верификации с учетом представленного документа, мне кажется, навряд ли страховщики на это пойдут», — говорит Михаил Будянский, президент ОЮЛ «Республиканская ассоциация центров техосмотра автотранспортных средств».

Обсуждается и запрет езды по тротуарам, за исключением подростков и тех, у кого нет прав и шлемов.

«Если все же по принципу мопедов ставить на учет данные транспортные средства, соответственно, здесь надо и рассмотреть вопрос контроля предоставления данных транспортных средств лицам, только лишь лицам, у которых имеется право управления на данные транспортные средства», — говорит Руслан Кибке, правозащитник.

Эксперты говорят: возможно лучше развивать инфраструктуру и создавать условия для безопасного передвижения по городу. Бизнес отмечает, что страхование в кикшеринге действует уже несколько лет. А руководитель компании Мусалав Алибеков предупреждает: полный запрет езды по тротуарам может привести к росту ДТП. Велодорожек в стране почти нет, а проезжая часть опасна. Все смертельные случаи с самокатами происходили именно там.

«Ни один человек на тротуаре, на самокате или от самоката не погиб в Казахстане, к счастью. Кроме того, выезд на проезжую часть также затруднен. То есть для того, чтобы человек мог выехать, ему нужно иметь права любой категории. И еще требуются шлемы и светоотражающие одежды в ночное время. Человек не будет целый день ходить со шлемом, очевидно, чтобы проехать 10 минут от работы до работы и так далее», — говорит Мусалав Алибеков, CEO компании JET.

Владельцы сервисов опасаются, что новые требования могут задушить отрасль. И подчеркивают, что аварий по вине самокатчиков значительно меньше, чем на другом транспорте. С начала года зарегистрировано 120 ДТП с участием электросамокатов, в разы меньше, чем среди велосипедов и мопедов.