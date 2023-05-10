Новые правила вождения самокатов и мопедов в городе

В кулуарах Мажилиса сегодня говорили о принятии правовых актов по отношению самокатчиков, мопедистов и пешеходов, передает OTYRAR.

В связи с возросшим количеством ДТП с участием водителей самоката и мопедов, приняты новые правила, об этом сообщил глава МВД Марат Ахметжанов.

Электросамокаты официально признаны транспортным средством. Их максимальная скорость не должна превышать 25 км/ч, а по тротуарам — 6 км/ч;

Разрешается кататься по велодорожкам и обочинам (без ограничений), но при езде по проезжей части надо держаться крайней правой полосы, включая bus lane;

Нужно иметь права с любой категорией, а также быть старше 18 лет, в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде (в темное время суток)

Нельзя брать пассажиров и перевозить грузы;

На пешеходных переходах и перекрестках необходимо спешиваться.

«К сожалению, инфраструктура Казахстана сегодня не позволяет — у нас только 500 км, по которым можно велосипедные дорожки. Поэтому, предложено решение по правой части, если ему есть 18 лет и он имеет водительское удостоверение, то только тогда ему можно будет с учетом шлема и светоотражающих знаков передвигаться по правой части дорожного движения», — прокомментировал министр.