Шымкентца, пытавшегося изнасиловать девушку экстрадировали из Грузии

Осужденный за попытку изнасилования мужчина экстрадирован из Грузии для исполнения приговора суда.

В 2020 году в городе Шымкент злоумышленник, применяя насилие, пытался изнасиловать молодую девушку.

Преступление не было доведено до конца в связи с тем, что потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла вырваться из рук преступника.

По результатам судебного разбирательства подозреваемый был осужден к 6 годам лишения свободы, однако он на оглашение приговора не явился, скрылся от правосудия и уклонился от исполнения наказания, в связи с чем, он объявлен в международный розыск.

В октябре 2023 года осужденный задержан на территории Грузии. По запросу Генпрокуратуры Казахстана грузинская сторона приняла решение об экстрадиции преступника на родину.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.

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