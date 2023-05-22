22 темные улицы осветят в Шымкенте

В новообразованном Туранском районе Шымкента занялись освещением темных улиц.
Тысячи новых фонарей осветят 22 улицы Туранского района. Сделать это планируется поэтапно в течение текущего года. Световые системы подключат для комфорта и безопасности горожан. Об этом рассказали в управлении энергетики акимата Шымкента.
Итак, перечень улиц, которые «засверкают» в текущем году:
1. Абдраимова — мкр. Жанаталап
2. Ақтас центральная улица
3. Народовольцев — 112 мкр.
4. мкр. Отырар Ішкі орам
5. Ескендирова -мкр. малый Самал
6. Абсеитова- мкр. малый Самал
7. Чехова
8. Аққыстау — Қазығурт мкр.
9. Балапан Ата — 4 мкр.
10. Спорт мкр Ішкі орам
11. Әбдраимұлы — Самал-1
12. Қойбағарова
13. Металист – центральная улица
14. Бөгенбай батыра– Қазығұрт мкр.
15. Мүсірепов көшесі – Қазығұрт мкр.
16. Бақытты көшесі – Қазығұрт мкр.
17. Қызылқұм көшесі – Қазығұрт мкр.
18. Безымянная улица в населенном пункте Ақтас
19. Айдаркулова – Жаңаталап
20. Таңатара — Құрсай
21. Аққыстау – Құрсай
22. Қармақшы – Құрсай