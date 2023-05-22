22 темные улицы осветят в Шымкенте

В новообразованном Туранском районе Шымкента занялись освещением темных улиц.

Тысячи новых фонарей осветят 22 улицы Туранского района. Сделать это планируется поэтапно в течение текущего года. Световые системы подключат для комфорта и безопасности горожан. Об этом рассказали в управлении энергетики акимата Шымкента.

Итак, перечень улиц, которые «засверкают» в текущем году:

1. Абдраимова — мкр. Жанаталап

2. Ақтас центральная улица

3. Народовольцев — 112 мкр.

4. мкр. Отырар Ішкі орам

5. Ескендирова -мкр. малый Самал

6. Абсеитова- мкр. малый Самал

7. Чехова

8. Аққыстау — Қазығурт мкр.

9. Балапан Ата — 4 мкр.

10. Спорт мкр Ішкі орам

11. Әбдраимұлы — Самал-1

12. Қойбағарова

13. Металист – центральная улица

14. Бөгенбай батыра– Қазығұрт мкр.

15. Мүсірепов көшесі – Қазығұрт мкр.

16. Бақытты көшесі – Қазығұрт мкр.

17. Қызылқұм көшесі – Қазығұрт мкр.

18. Безымянная улица в населенном пункте Ақтас

19. Айдаркулова – Жаңаталап

20. Таңатара — Құрсай

21. Аққыстау – Құрсай

22. Қармақшы – Құрсай