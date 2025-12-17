В Шымкенте 20 семей получили ключи от новых квартир

В Шымкенте в честь Дня Независимости 20 семей получили ключи от новых квартир. Торжественную церемонию провёл аким мегаполиса в микрорайоне Коксай.

Большинство жилых домов в этой части города было построено почти сто лет назад, сегодня проходит этап масштабной модернизации. Обновление жилищного фонда направлено на улучшение условий проживания и развитие городской инфраструктуры.

Среди счастливчиков, готовящихся к переезду, — мама шестерых детей Замира Кенжекова. В рамках обновления жилого фонда вместо старого дома они получили новую квартиру — светлую, уютную и полностью соответствующую современным стандартам комфорта.

«Сегодня мы стали обладателями собственного жилья. Нам предоставили трёхкомнатную квартиру в Green City. Я очень счастлива»,- поделилась Замира Кенжекова, жительница Шымкента.

В рамках программы реновации жители микрорайона Коксай получили новые квартиры. В районе снесли девять аварийных домов, а более 80 собственников жилья переселили в современные жилые комплексы. Проект направлен на обновление устаревшей застройки и улучшение условий жизни горожан. Ключи от новых квартир новосёлам вручил аким города.

«Поздравляю всех, кто сегодня получил квартиры. Пусть в ваших семьях и домах будет благополучие. Если появятся инвесторы, мы в рамках программы реновации поэтапно планируем обновлять все аварийные дома»,— говорит аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Всё жильё в рамках программы предоставляется гражданам на безвозмездной основе. Реновация старых микрорайонов началась в конце 2023 года. На сегодняшний день в новые дома переселены более 100 владельцев квартир. Работы по обновлению городского жилого фонда продолжаются.