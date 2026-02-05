В феврале квартиры получат еще 200 очередников в Шымкенте

В Шымкенте продолжается выдача квартир семьям из социально уязвимых слоев населения. С начала года жильё получили 347 человек, включая инвалидов и нуждающиеся семьи, а в феврале ключи от новых квартир получат ещё 200 семей.

Среди новоселов инвалид первой группы Бердыкожа Смаилов, который встал в очередь на жильё более 10 лет назад. Сегодня семья наконец-то получила долгожданное жильё. Мать Бердыкожи- Жадыра Накова не смогла сдержать слёз, это радостный и долгожданный момент для семьи.

«Мы благодарны! У моего сына ДЦП, и он встал в очередь больше 10 лет назад. Получить квартиру — это большая радость. Спасибо!», — Жадыра Накова, жительница Шымкента.

Квартиры по программе арендного жилья предназначены для граждан, находящихся в сложной социальной ситуации. Это арендные квартиры с правом последующего выкупа. Дома расположены в микрорайонах Асар-2 и Туран.

«Очередь большая и продолжает расти. Всем сразу предоставить жильё невозможно. Сейчас ведётся активная работа, дома строятся. Просим тех, кто стоит в очереди, набраться терпения — обходного пути нет, очередность соблюдается», — Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента.

Перед тем как выдать ключи, каждую семью тщательно проверяют на соответствие требованиям закона.

«Проверяются уязвимые категории населения. Если доход семьи превышает допустимый уровень, её направляют на ипотечное жильё. Сейчас рассматриваются заявки тех, кто встал на очередь в 2014, 2015, 2016 годах», — Еркин Акыншаев, заместитель директора «Отбасы банк».

В феврале ключи от новых квартир получат ещё 200 семей. В итоге общее количество обеспеченных жильём семей составит 544. Это стало возможным благодаря тому, что городской акимат выкупает квартиры в уже готовых домах.