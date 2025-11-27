Как в Шымкенте реализуется программа реновации жилья

Чернобылец, инвалид I группы Мухтар Битореев 44 года живет в доме №11. В небольшой трёхкомнатной квартире ютятся его жена, сын, невестка и шестеро внуков.

Дом сильно обветшал: просел фундамент, стены сгнили, крыша во время осадков течёт. Жить больше негде, поэтому мужчина надеется только на государственную помощь

Мухтар Битореев, чернобылец, инвалид I группы:

«В 80-м году я приехал сюда. С 81-го года живу в этом доме. Всё видно и так-потолок весь потрескался, постоянно течёт. Бегаем, не знаем, что делать. Ждём хоть какой-то помощи».

Такая же ситуация и у Алтынкуль Косаевой из дома №16. В комнате площадью 20 квадратных метров её семья живёт уже 21 год. Это бывшее общежитие. Туалет есть, душа нет. Женщины говорят: ждут переселения полгода и готовы переехать хоть сегодня. Власти пообещали, что наградят их квартирой в 40 квадратных метров, семья надеется начать новую жизнь в нормальных условиях.

Алтынкуль Косаева, жительница г.Шымкента:

«Уже шесть месяцев прошло. В этом году тоже пока не известно, получим мы квартиру или нет. Хотим только одного чтобы нас переселили как можно скорее».

По официальным данным, в Шымкенте к сносу подготовлены 67 домов, из них 16 расположены на улице Нурлыбаева. Часть зданий уже демонтирована, работы продолжаются. Программа рассчитана на четыре года и охватывает и другие аварийные дома. Жильцов переселяют за счёт инвесторов — в арендные квартиры или в новое жильё, равное по площади или больше прежнего.

Жансерик Калыбеков, Представитель Шымкентской социально-предпринимательской корпорации:

«Инвестор ведёт переговоры с каждым владельцем жилья отдельно. Если старая квартира была небольшой, взамен могут дать более просторную — 55, 60 и даже больше квадратных метров. Все условия прописываются в договоре, а законность сделок контролирует СПК».

На сегодняшний день около 169 семей получили новое жилье, а 36 семей временно живут в арендованных квартирах. Ещё два дома готовы к переезду. Список объектов может меняться, при условии того, что жильцы аварийных домов коллективно подадут заявление на участие в программе реновации.