В Шымкенте молодежь через суд выселяют из арендного жилья

В Шымкенте завершился срок действия программы временной аренды жилья для работающей молодёжи.

В этом году, программа подошла к концу и 576 квартир уже возвращены в коммунальную собственность. При этом часть жильцов пока не освободила помещения — начаты судебные разбирательства

Копжан Тулебаев, и.о. руководителя управления жилья города Шымкента:

«На сегодняшний день в судах рассматриваются иски по освобождению 314 квартир. По 266 из них уже вынесены судебные решения. С учётом отопительного сезона выселение будет проводиться поэтапно, начиная со следующего года».

Арендованное жильё, ранее предоставленное молодым специалистам, полностью перейдёт в государственный фонд. В дальнейшем квартиры будут переданы гражданам, состоящим в очереди на жильё.

Копжан Тулебаев, и.о. руководителя управления жилья города Шымкента:

«Конечно, за пять лет у этих квартир разное состояние, поэтому сейчас проводится их обследование. Жильё, нуждающееся в ремонте, будет приведено в порядок и только после этого распределено среди очередников».

Рабочая молодёжь, освободившая квартиры, без поддержки не остаётся. Государство предлагает альтернативные жилищные механизмы. Около 500 молодых специалистов смогли приобрести жильё через госпрограмму.

Копжан Тулебаев, и.о. руководителя управления жилья города Шымкента:

«С 2023 года в Шымкенте действует региональная программа «Қамқор». В ней могут участвовать граждане из числа работающей молодёжи, у которых завершился срок аренды. По этой программе жильё в кредит получили 484 человека».

На реализацию программы «Қамқор» направлено свыше 20 миллиардов тенге. На сегодняшний день освоено 9,5 миллиардов. Сейчас рассматриваются заявки ещё 22 претендентов, планирующих улучшить жилищные условия.