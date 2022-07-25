Начинается прием заявок на молодежную программу

Прием заявлений по программе работающей молодежи до 29 лет в городе Шымкент состоится 28 июля 2022 года с 09:00 до 19:00 часов 29 июля. 211 квартир в аренду без права выкупа для работающей молодежи расположены в микрорайоне Туран.
Напоминаем об основных требованиях к участникам.
- Работающая молодежь в возрасте до 29 лет;
- Заявитель на участие в программе не должен иметь зарегистрированного жилья на территории РК в течение последних 2-х лет;
- Ежемесячный доход должен быть более 40 МРП ( 122 520 тенге).
Список документов, необходимых для участия в Молодежной рабочей программе:
- копия документа об образовании заявителя;
- справка с места работы;
- справка о доходах заявителя за последние шесть месяцев, подтверждающая ежемесячный доход не менее 40 (сорока) месячных расчетных показателей;
- В соответствии со статьей 35 ТК РК, установленные законом документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка, выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисляемых обязательных пенсионных взносах);
- справку о наличии и номере банковского счета и выписку об остатке и движении денег по банковскому счету;
- документы, подтверждающие личные достижения соискателя в различных сферах деятельности (при наличии).
Участники программы могут подать заявку на электронном портале «kezekte.kz» с использованием электронной подписи (электронно-цифровой подписи).