Начинается прием заявок на молодежную программу

Прием заявлений по программе работающей молодежи до 29 лет в городе Шымкент состоится 28 июля 2022 года с 09:00 до 19:00 часов 29 июля. 211 квартир в аренду без права выкупа для работающей молодежи расположены в микрорайоне Туран.

Напоминаем об основных требованиях к участникам.

Работающая молодежь в возрасте до 29 лет; Заявитель на участие в программе не должен иметь зарегистрированного жилья на территории РК в течение последних 2-х лет; Ежемесячный доход должен быть более 40 МРП ( 122 520 тенге).

Список документов, необходимых для участия в Молодежной рабочей программе:

копия документа об образовании заявителя;

справка с места работы;

справка о доходах заявителя за последние шесть месяцев, подтверждающая ежемесячный доход не менее 40 (сорока) месячных расчетных показателей;

В соответствии со статьей 35 ТК РК, установленные законом документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка, выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисляемых обязательных пенсионных взносах);

справку о наличии и номере банковского счета и выписку об остатке и движении денег по банковскому счету;

документы, подтверждающие личные достижения соискателя в различных сферах деятельности (при наличии).

Участники программы могут подать заявку на электронном портале «kezekte.kz» с использованием электронной подписи (электронно-цифровой подписи).