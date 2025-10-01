Прокуратура выявила махинации с адресной помощью в Туркестанской области

В Туркестанской области, проверили законность назначения адресной социальной помощи. В результате было выявлено, что некоторые граждане, чтобы получить эту помощь, указывали дома малообеспеченных семей, хотя фактически там не проживали.
«В частности, в 2022–2023 годах 17 жителей Жетысайского района скрыли свои настоящие адреса проживания и указали один и тот же дом, принадлежащий малообеспеченной семье. Аналогичные случаи были выявлены также в Сайрамском и Сарыагашском районах», — сообщили в прокуратуре Туркестанской области.