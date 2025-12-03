Осторожно. По ночам Шымкент патрулируют дроны

В Департаменте полиции Шымкента поделились интересной новостью: теперь даже ночью у них есть «беспокойные помощники», которые не знают, что такое сон.

Все дело в том, что арсенал ДП пополнился современными дронами. Они готовы патрулировать город, пока все спят. Эти летающие «ночные стражи» оснащены мощными фарами, ночной видеосъёмкой и даже умеют говорить. Голосовые оповещения позволяют напомнить нарушителям, что за ними наблюдают.

О продуктивности дронов говорит статистика. Всего за пять дней с их помощью удалось выявить более 50 нарушений. От несоблюдения ПДД до правонарушений в общественных местах.

Кроме того, беспилотники могут сопровождать транспорт нарушителей до приезда полицейских.

Так что теперь в Шымкенте ночь стала чуть светлее и намного безопаснее — технологии берут на себя часть работы, а город делает уверенный шаг к умной системе безопасности.