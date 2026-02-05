«Никаких оправданий»: министр МВД жестко прошелся по полиции Шымкента

Министр внутренних дел Ержан Саденов провел выездное совещание в департаменте полиции Шымкента. Повод — напряжённая криминогенная обстановка в мегаполисе и итоги служебной проверки.

В совещании приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, руководители правоохранительных и специальных органов, представители местных исполнительных структур.

Главная кадровая новость — у департамента полиции новый руководитель. Начальником ДП Шымкента назначен генерал-майор полиции Мухтар Кожаев. Ранее он возглавлял Следственный департамент МВД. За его плечами, как подчеркнул министр, большой управленческий и следственный опыт: путь от следователя до руководителя центрального аппарата.

Ержан Саденов сразу обозначил приоритеты. Первый и принципиальный — дисциплина в собственных рядах. Министр жестко заявил: укрывательство преступлений, волокита и коррупция недопустимы.

Ержан Саденов, министр внутренних дел РК:

«Там, где нет дисциплины, нет результата и нет доверия. За каждое нарушение будет персональная, пофамильная ответственность руководителей всех уровней».

На совещании подробно разобрали оперативную обстановку по каждому виду преступности. Особое внимание — качеству расследования уголовных дел и резонансным происшествиям. На личном контроле министра — расследование убийства Нурай Серикбай. Поставлена задача обеспечить полное, объективное и всестороннее следствие, чтобы все виновные понесли наказание.

Отдельный блок — борьба со сталкингом. Министр поручил выработать единый алгоритм реагирования, обучить следователей и исключить формальный подход. Любые сигналы о давлении и преследовании, подчеркнул глава МВД, должны получать правовую оценку своевременно, а не после трагедий.

Жесткой критике подверглась и работа по противодействию организованной преступности. По словам министра, подразделение не показывает реальных результатов. Итог — кадровые решения.

Еще один акцент — профилактика правонарушений. Ержан Саденов потребовал усилить работу с группами риска, лицами, состоящими на учетах, и повысить персональную ответственность руководителей за конечный результат.

Также поставлены задачи по снижению аварийности на дорогах: усиление контроля за соблюдением ПДД, работы наружных служб и Центра оперативного управления, а также активное внедрение цифровых решений.

По поручению министра в подразделениях полиции Шымкента началась комплексная инспекторская проверка МВД. Комиссия центрального аппарата изучит работу департамента и районных подразделений и внесет конкретные предложения по устранению выявленных нарушений.

В завершение рабочей поездки Ержан Саденов встретился с ветеранами органов внутренних дел, подчеркнув важность наставничества и передачи профессиональных ценностей молодым сотрудникам.

Напомним, 11 января жительница Шымкента Нурай Серикбай погибла от множественных ножевых ранений. Подозреваемый — молодой человек, который ранее преследовал девушку и угрожал ей.

20 января на пересечении улиц Рыскулова- Еримбетова при массовой драке от ножевых ранений скончался 40-летний мужчина.

29 января в южном мегаполисе была убита женщина. При задержании подозреваемый оказал сопротивление, сотрудники полиции применили табельное оружие.

1 февраля вышла информация о задержании подростка, который обвиняется в сексуальном домогательстве до маленькой девочки-школьницы.