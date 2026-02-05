В Шымкенте назначили нового начальника Департамента полиции

Департамент полиции Шымкента возглавил 49-летний Мухтар Кожаев, экс начальник Следственного департамента МВД РК, передает OTYRAR.

Его представил министр внутренних дел Ержан Саденов сегодня, 5 февраля.

«5 февраля 2026 года Приказом министра внутренних дел РК Е. Саденова по согласованию с Администрацией Президента, Мухтар Кожаев назначен начальником ДП города Шымкент», — говорится в сообщении ведомства.

Что известно о новом главе ДП Шымкента:

Кожаеву Мухтару Жумабаевичу в октябре 2025 года было присвоено звание генерал-майора полиции. Он родился в 1977 году. В 1999 году окончил Алматинский юридический институт МВД РК.

В 1999 году назначен на должность следователя ОВД г. Актау УВД Мангистауской области.

С 2001 года работал руководителем дознания и следствия УВД г. Актау Мангистауской области, заместителем начальника УВД г.Актау по следствию (2007-2010 гг.).

С 2010 года начальник районных отделов и управлений полиции ДВД Мангистауской области.

С 2012 года заместитель начальника Управления зонального контроля и организации предварительного следствия Следственного комитета МВД РК.

С 2017 года начальник Управления зонального контроля предварительного следствия Следственного департамента МВД РК.

В 2018 году назначен заместителем начальника Департамента полиции Костанайской области.

С декабря 2018 года – заместитель начальника Следственного департамента МВД Республики Казахстан.

С декабря 2023 года — начальник Следственного департамента МВД РК.

Наражден орденом “Айбын” II степени.

Напомним, ранее пост начальника Департамента полиции Шымкента занимал Нурлан Алмасбеков. 20 января этого года после резонансного убийства Нурай Серикбай начальник ДП Алмасбеков и его первый заместитель Курманбек Сахов были уволены за ненадлежащее обеспечение правопорядка.