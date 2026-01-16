Родная мать в Шымкенте систематически избивала детей — полиция возбудила дело

В Шымкенте родная мать подозревается в избиении собственных детей, передает OTYRAR.

Факт подтвердили в городском департаменте полиции. По предварительной информации, женщина систематически издевалась над детьми и наносила им телесные повреждения. С заявлением, предположительно, обратились родственники семьи.

Как сообщили в правоохранительных органах, после поступления сигнала на адрес проживания семьи незамедлительно выехали сотрудники ювенальной и криминальной полиции, а также представители других уполномоченных служб.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там рассмотрят вопрос о возможном лишении женщины родительских прав», — сообщили в департаменте полиции Шымкента.

Пострадавшие дети доставлены в медицинское учреждение, где находятся под наблюдением врачей и бабушки. Двое младших временно помещены в Дом малютки. Обстоятельства дела продолжают выясняться.