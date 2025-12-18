В Шымкенте снесли все объекты парка «Қиял әлемі»

О том, что будет построено на его месте и почему прежний парк решили снести, на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя управления качества городской среды и контроля Алдияр Мусаев.

Алдияр Мусаев, заместитель руководителя управления качества городской среды и контроля:

«Участок фактически превратился в рынок. В связи с этим суд принял решение о возврате земли в государственную собственность. После этого были полностью проведены работы по сносу, а территория приведена в порядок и освобождена».

По словам Алдияра Мусаева, сейчас разрабатывается новый проект парка. Идёт оформление документов. Все работы проведут за счёт спонсоров, без привлечения средств городского бюджета. Парк «Кең баба» также возвращён в государственную собственность, а снос лишних построек уже завершён

Алдияр Мусаев, заместитель руководителя управления качества городской среды и контроля:

«Также полностью завершены работы по сносу лишних и незаконно возведённых зданий. При этом особое внимание было уделено сохранению зелёных насаждений. На территории находятся деревья разного возраста от молодых до многолетних и даже столетних. Ни одно из них не было вырублено или повреждено в ходе демонтажа. Все деревья и растения сохранены и продолжают расти».

Напомним, 27 мая судебные исполнители начали снос аттракционов и зданий в парке «Қиял әлемі». Против этого выступили предприниматели и их работники. Им было предоставлено три месяца на вывоз имущества. Общая площадь парка превышает четырех гектаров, он функционировал около 25 лет. Несмотря на действующий договор аренды, акимат обратился в суд и добился возвращения земли государству.