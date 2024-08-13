13 объектов бизнеса пойдут под снос в Шымкенте

Больше двух тысяч самовольно занятых участков выявили прокуроры. Особое внимание привлекли территории, на которых жители уже начали возводить дома или открывать бизнес без получения разрешений, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Согласно данным управления контроля и качества городской среды, на сегодняшний день по 13 объектам в Шымкенте вынесены судебные решения о принудительном сносе. Эти строения, включая торговые точки, автомойку и гостиницы, возвели без согласования и с нарушением строительных норм. Часть объектов снесут полностью, а в некоторых случаях предполагается частичный снос.

Мерлан Керимжанов, руководитель управления контроля и качества городской среды г. Шымкента

«В июне и июле мы снесли 4 здания. Три из них были полностью разрушены, ещё одно — на стадии сноса. Одно из зданий было незаконно построено на частном жилом участке, расположенном вдоль дороги. В другом случае объект возвели на участке, который предназначался для благоустройства».

Как отметил руководитель управления Мерлан Керимжанов, судебные тяжбы по принудительному сносу порой могут затягиваться. Например, в случае с кофейней по улице Момышулы понадобилось больше трех лет, чтобы добиться сноса незаконной постройки.