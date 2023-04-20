Постройки в 100 метрах от территории аэропорта будут снесены

Каждый, кто приезжает в аэропорт Шымкента, задается вопросом: почему жилые и коммерческие объекты расположены вблизи стратегически важного объекта.

Теперь эти пробелы будут исправлены, говорят ответственные. Также специалисты ответили на вопросы на каком расстоянии от жилых домов должны находиться АЗС и водоохранная зона?

Вне закона могут оказаться дома и коммерческие объекты, построенные возле аэропорта. Чиновники настаивают на отмене регистрации всех наделов и просят не паниковать раньше времени.

Нурбол Жунисбеков, врио руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г.Шымкента:

«Охранная зона аэропорта составляет 4 километра. Согласно требованиям, мы сейчас выясняем, какие объекты расположены в двух тысячах метрах. Земельные участки с постройками, расположенные в ста метрах от территории аэропорта, будут изъяты для государственных нужд. И будут снесены. Потому что аэропорт — важный для развития города стратегический объект».

В соответствии с генеральным планом города, принятым и представленным на экспертизу, безопасность населения, в том числе пассажиров, находится в центре внимания. Поэтому, по словам специалистов, будет принято решение и в отношении АЗС, расположенных вблизи жилых домов и социальных объектов.

Нурбол Жунисбеков врио руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г.Шымкента:

«Согласно СНиП, автозаправочные станции должны находиться от жилых домов, социальных и других объектов, на расстоянии 50-ти метров. Если будут со стороны жильцов жалобы мы их рассмотрим».

Вопросы строительства домов и пристроек, расположенных вблизи водоохранной зоны находятся на контроле, заверили специалисты.

Нурбол Жунисбеков, врио руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г.Шымкента:

«Граница Шымкента менялась два раза. В 2007-ом году в состав города вошли населенные пункты из Сайрамского и Ордабасинского районов. А в 2013-ом году 44 населенных пункта вошли в состав города, из Толебийского и Сайрамского районов. У всех на руках были госакты, есть дома которые расположены на берегу реки Бадам. Они не соответствовали генплану. Теперь согласно с новым генпланом, застройка вблизи водоохранной зоны запрещена. Жилые дома должны располагаться в 35 метрах от устья рек».

В мае, проект генерального плана будет направлен в Правительство, на утверждение. Согласно главному документу застройки, каждый объект, возводимый на территории мегаполиса, будет проходить экспертизу и проверку в соответствии со СНиП .