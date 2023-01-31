Список шымкентских многоэтажек, которые подлежат сносу

Постановлением аппарата акима города Шымкента за №460

от 7 июня 2021 года была утверждена программа «Реновация жилищного фонда города Шымкента». В программу внесено 107 ветхих жилых домов в Шымкенте.

Управлением жилья города Шымкента и АО «Социально-предпринимательская корпорация Shymkent» внесены изменения и дополнения в программу, которая опубликована для общественных слушаний.

Администратором программы является СПК «Shymkent». Его обязательством является сопровождение проектов в рамках реализации программы реновации жилфонда на всех этапах.

СПК «Shymkent» будет оказана помощь в решении проблемных вопросов, вытекающих в ходе реализации проектов в рамках программы. Организация встреч, сбор и предоставление исходных материалов, привлечение потенциальных инвесторов также входят в обязательства корпорации. А также корпорацией предусмотрено частичное финансирование проекта.

На сегодня СПК «Shymkent» привлечено несколько инвесторов. Это не только местные инвесторы, но и инвесторы из других регионов, которые тоже заинтересованы в реализации этой программы в Шымкенте