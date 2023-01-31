Список шымкентских многоэтажек, которые подлежат сносу

Перечень аварийных многоквартирных домов в городе Шымкенте, подлежащих сносу. Экспертами заключений по сносу домов выступили ТОО «KARAT-Z», «Techno Control» и «Ақжол».
Абайский район
1. Улица 1 Мая (1-Мамыр), 15.
2. Улица 1 Мая, 13.
3. Улица 1 Мая, 16а.
4. Улица 1 Мая, 18.
5. Улица 1 Мая, 14б.
6. Улица 1 Мая, 20.
7. Улица 1 Мая, 15а.
8. Улица Ш. Калдаякова, 11.
9. Улица Ш. Калдаякова, 13.
10. Улица Ш. Калдаякова, 15.
11. Улица Ш. Калдаякова, 17.
12. Улица Ш. Калдаякова, 19.
13. Улица Ш. Калдаякова, 21.
14. Улица Ш. Калдаякова, 23а.
15. Улица Ш. Калдаякова, 23.
16. Улица Шмидта, 1.
17. Улица Шмидта, 3.
18. Улица Шмидта, 4.
19. Улица Шмидта, 5.
20. Улица Шмидта, 6.
21. Улица Шмидта, 8.
22. Улица Шмидта, 9.
23. Улица Шмидта, 10.
24. Улица Шмидта, 12.
25. Улица Макталы, 131.
26. Улица Женис, 5.
27. Улица Женис, 4.
28. Улица Женис, 3.
29. Улица К. Жаркымбекова, 16.
30. Улица К. Жаркымбекова, 17а.
31. Улица К. Жаркымбекова, 17.
32. Улица К. Жаркымбекова, 18а.
33. Улица К. Жаркымбекова, 18.
34. Улица К. Жаркымбекова, 20.
35. Улица К. Жаркымбекова, 21.
36. Улица Театральная, 21.
37. Улица Театральная, 22.
38. Улица Театральная, 26.
39. Улица 1 Мая, 27.
40. Проспект Абая, 3.
41. Проспект Абая, 5.
42. Улица Б. Майлина, 3.
43. Улица Б. Майлина, 5.
44. Улица Ш. Калдаякова, 35.
45. Круговой проезд, 2/1.
46. Круговой проезд, 2/2.
47. Круговой проезд, 2/3.
48. Круговой проезд, 2/4.
49. Улица Нурпеисова, 3.
50. Улица Нурпеисова, 5.
51. Улица Нурпеисова, 7.
52. Улица 1 Мая, 29.
53. Улица Гагарина, 96.
54. Улица Гагарина, 102.
Аль-Фарабийский район
55. Улица Жылкышиева, 6.
56. Улица Майлы кожа, 13.
57. Улица А. Диваева, 6.
58. Улица В. Володарского, 4.
59. Улица В. Володарского, 8.
60. Улица В. Володарского, 7.
61. Улица В. Володарского, 9.
62. Улица В. Володарского, 10.
63. Улица В. Володарского, 6.
64. Улица В. Володарского, 13.
65. Улица Т. Айбергенова, 4.
66. Улица Т. Айбергенова, 6.
67. Улица Ж. Ерманова, 7.
68. Улица Ж. Ерманова, 5.
69. Улица Ж. Ерманова, 3.
70. Улица Ж. Ташенова, 12а.
71. Улица Терешковой, 46.
72. Улица В. Терешковой, 47.
73. Улица В. Терешковой, 48.
74. Улица Сапак датка
(Курнакова), 6.
75. Улица Ткацкая, 4.
76. Улица Ткацкая, 6.
77. Улица Т. Алимкулова, 18.
78. Улица Т. Алимкулова, 28.
79. Улица Жылкышиева, 28.
80. Улица Сапак Датка
(Курнакова), 7.
81. Улица Алимкулова, 5.
82. Улица Алимкулова, 7.
83. Улица Алимкулова, 9.
84. Улица Алимкулова, 11.
85. Улица Алимкулова, 13.
86. Улица Алимкулова, 15.
87. Улица Алимкулова, 16.
88. Улица Алимкулова, 20.
89. Улица Алимкулова, 21.
90. Улица Алимкулова, 23.
91. Улица Алимкулова, 25.
92. Улица Алимкулова, 23а.
93. Улица Алимкулова, 30.
94. Улица Алимкулова, 34.
95. Улица Алимкулова, 36.
96. Улица Алимкулова, 38.
97. Улица Туркестанская, 14.
Енбекшинский район
98. Улица Толе би, 23.
99. Улица Толе би, 24.
100. Улица Ж. Нурлыбаева (Пархоменко), 11.
101. Улица Ж. Нурлыбаева (Пархоменко), 12.
102. Улица Ж. Нурлыбаева (Пархоменко), 16.
103. Улица Сарбаздар (Григоренко), 7.
104. Улица Толе би, 35.
105. Улица Толе би, 37.
Администратор программы — СПК «Shymkent»
Постановлением аппарата акима города Шымкента за №460
от 7 июня 2021 года была утверждена программа «Реновация жилищного фонда города Шымкента». В программу внесено 107 ветхих жилых домов в Шымкенте.
Управлением жилья города Шымкента и АО «Социально-предпринимательская корпорация Shymkent» внесены изменения и дополнения в программу, которая опубликована для общественных слушаний.
Администратором программы является СПК «Shymkent». Его обязательством является сопровождение проектов в рамках реализации программы реновации жилфонда на всех этапах.
СПК «Shymkent» будет оказана помощь в решении проблемных вопросов, вытекающих в ходе реализации проектов в рамках программы. Организация встреч, сбор и предоставление исходных материалов, привлечение потенциальных инвесторов также входят в обязательства корпорации. А также корпорацией предусмотрено частичное финансирование проекта.
На сегодня СПК «Shymkent» привлечено несколько инвесторов. Это не только местные инвесторы, но и инвесторы из других регионов, которые тоже заинтересованы в реализации этой программы в Шымкенте