В Шымкенте запустили еще 2 ледовые арены

В Шымкенте зима становится ещё уютнее — следом за первым открытым катком в городе заработали сразу две новые ледовые площадки.

Теперь у жителей и гостей мегаполиса появилось ещё больше возможностей активно и с удовольствием проводить зимние вечера.

Один из новых катков разместился на площади Астана, дополнив уже действующую ледовую арену. Второй открылся возле «Ледового дворца» — там уже вовсю катаются семьи, дети и молодёжь.

А в ближайшие дни в районе Арбата ожидается запуск ещё одной ледовой площадки. Город постепенно превращается в настоящую зимнюю карту развлечений, где у каждого найдётся своё уютное место для отдыха.

Все катки оборудованы современным освещением, качественным льдом, зонами отдыха и пунктами проката. Те, кто приходит со своими коньками, могут кататься совершенно бесплатно.

Организаторы напоминают: чтобы отдых был безопасным и приятным, важно соблюдать простые правила и бережно относиться к покрытию.