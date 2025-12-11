Режим работы и адреса бесплатных ледовых катков в Шымкенте

Южане – неисправимые оптимисты. Нынешняя зима запомнится шымкентцам не только отсутствием снега, но и рождением сразу трех открытых ледовых катков!

Один из них расположен на площади Астана в микрорайоне «Нурсат», второй – возле Ледового дворца и третий – вот-вот откроется на территории Арбата.

Самый крупный из катков – на площади Астана. Его общая площадь 1700 квадратных метров (30х60 м). По сообщению пресс-службы акима города, он готов обслуживать жителей и гостей города почти 24 часа в сутки.

Режим работы открытого катка:

В рабочие дни: с 15:00 до 01:00.

В выходные дни: с 12:00 до 01:00

Продолжительность катания на коньках — 1 час.

Вход на открытый ледовый каток со своими коньками – бесплатный.

Прокат коньков (в случае отсутствия своих коньков) за 1 час:

Для детей до 13 лет – 500 тенге.

Для школьников 14-17 лет, студентов колледжей и университетов – 1000 тенге.

Для взрослых — 1500 тенге.

При прокате коньков необходимо оставить удостоверение личности или студенческий билет.

Инициатива по созданию комфортных зон для зимнего досуга реализуется по поручению акима города. Основная цель – обеспечить жителям и гостям города безопасный и активный зимний отдых.

Катки оборудованы в соответствии со всеми требованиями безопасности: качественный лед, современная система освещения, зоны отдыха и пункты проката коньков. Благодаря морозильному оборудованию, предоставленному частными инвесторами, лед хорошо сохраняется даже при относительно теплой погоде.