Режим работы и адреса бесплатных ледовых катков в Шымкенте

Южане – неисправимые оптимисты. Нынешняя зима запомнится шымкентцам не только отсутствием снега, но и рождением сразу трех открытых ледовых катков!
Один из них расположен на площади Астана в микрорайоне «Нурсат», второй – возле Ледового дворца и третий – вот-вот откроется на территории Арбата.
Самый крупный из катков – на площади Астана. Его общая площадь 1700 квадратных метров (30х60 м). По сообщению пресс-службы акима города, он готов обслуживать жителей и гостей города почти 24 часа в сутки.
Режим работы открытого катка:
В рабочие дни: с 15:00 до 01:00.
В выходные дни: с 12:00 до 01:00
Продолжительность катания на коньках — 1 час.
Вход на открытый ледовый каток со своими коньками – бесплатный.
Прокат коньков (в случае отсутствия своих коньков) за 1 час:
Для детей до 13 лет – 500 тенге.
Для школьников 14-17 лет, студентов колледжей и университетов – 1000 тенге.
Для взрослых — 1500 тенге.
При прокате коньков необходимо оставить удостоверение личности или студенческий билет.
Инициатива по созданию комфортных зон для зимнего досуга реализуется по поручению акима города. Основная цель – обеспечить жителям и гостям города безопасный и активный зимний отдых.
Катки оборудованы в соответствии со всеми требованиями безопасности: качественный лед, современная система освещения, зоны отдыха и пункты проката коньков. Благодаря морозильному оборудованию, предоставленному частными инвесторами, лед хорошо сохраняется даже при относительно теплой погоде.