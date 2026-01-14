14 января аким Шымкента проведет личный прием граждан

Жители Шымкента смогут лично задать вопросы и озвучить свои предложения акиму города Габиту Сыздыкбекову. Очередной приём граждан состоится 14 января во фронт-офисе городского акимата.

Встреча пройдёт по предварительной записи — список формируется заранее, чтобы каждый пришедший смог спокойно и по существу изложить свою проблему.

В этот же день горожане смогут обратиться и к другим представителям власти. На первом этаже здания акимата будут принимать руководители городских управлений и их заместители, а также акимы районов и их заместители. Здесь можно будет оставить обращения, задать вопросы и внести предложения, не дожидаясь личной встречи с акимом.

Приём пройдёт по адресу: проспект Нурсултана Назарбаева, 10. Начало — в 10:00.

В акимате отмечают, что такие встречи остаются одним из самых прямых способов диалога между властью и жителями города.