В Шымкенте заработал цифровой диалог между жителями и акиматом

В Шымкенте функционирует цифровой формат диалога между жителями и властью. Через QR-код горожане могут напрямую направлять свои предложения, замечания и идеи, касающиеся развития мегаполиса.

Проект реализуется по инициативе акима города и уже показал первые результаты. За 2,5 месяца через QR-код в акимат поступило 573 обращения. Большая их часть касалась следующих направлений:

1)Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог -вопросы дорожной инфраструктуры, организации движения и работы общественного транспорта.

2)Управление энергетики и развития инфраструктуры — электроснабжение, теплоснабжение и уличное освещение.

3)Управление контроля и качества городской среды- благоустройство, санитарная очистка и развитие зелёных зон.

4)Управление туризма- развитие туристических объектов и формирование имиджа города.

В акимате отмечают: все обращения проходят официальную регистрацию протокольным поручением главы города. Рассмотрение каждого вопроса находится на строгом контроле, а исполнение поручений регулярно обсуждается с участием акима

«Да, слышала. Даже пользовалась. Очень удобно»;

«О системе не знаю, впервые слышу»;

«Не знаю, но думаю очень удобная функция. Надо попробовать»;

«Слышал, но сам пока не использовал», — делятся жители города о новой функции обращения.

При этом выяснилось, что некоторые горожане путают QR-код для обращений в акимат с кодами, размещёнными на ящиках для пожертвований. Шымкентцы признаются: идею «развивать мегаполис через QR» они готовы поддержать даже финансово.

Из общего числа обращений 219 оставили предложения по развитию города, 132 касались личных запросов граждан, 43 были зарегистрированы как жалобы. Ещё 179 обращений носили нейтральный, информационный характер. Проект продолжает работать, и у каждого жителя остаётся возможность повлиять на городские решения и стать участником позитивных изменений.