Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Аким Туркестанской области провёл личный приём граждан

Аким Туркестанской области провёл личный приём граждан

-
Редактор Юлия Машковская
-
37

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провел очередной личный прием граждан.

Вместе с руководителями профильных управлений, представителями правоохранительных органов и других структур. Он выслушал обращения жителей и обсудил пути решения проблемных вопросов.

Например, житель Байдибекского района обратился с вопросом постановки в очередь на жилье и трудоустройства по специальности.

По его обращению была предложена подходящая вакансия.

А еще ему сообщили что для обеспечения очередников жильем в районе планируется строительство 144-квартирного жилого дома.

Житель Толебийского района сообщил о проблемах с мобильной связью в селе Аккум. По информации районного акимата, с оператором сотовой связи уже ведутся переговоры, и в этом году планируется установка дополнительной антенны.

Нуралхан Кушеров подчеркнул, что все обращения будут решаться в рамках законодательства, а их исполнение под его личным контролем.

Отметим, аким области и его заместители проводят личные приемы граждан на регулярной основе, согласно утвержденному графику.

Запись на осуществляется аппаратом акима Туркестанской области через портал egov.kz, единую базу е-otinish.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.