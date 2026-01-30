Аким Туркестанской области провёл личный приём граждан

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провел очередной личный прием граждан.

Вместе с руководителями профильных управлений, представителями правоохранительных органов и других структур. Он выслушал обращения жителей и обсудил пути решения проблемных вопросов.

Например, житель Байдибекского района обратился с вопросом постановки в очередь на жилье и трудоустройства по специальности.

По его обращению была предложена подходящая вакансия.

А еще ему сообщили что для обеспечения очередников жильем в районе планируется строительство 144-квартирного жилого дома.

Житель Толебийского района сообщил о проблемах с мобильной связью в селе Аккум. По информации районного акимата, с оператором сотовой связи уже ведутся переговоры, и в этом году планируется установка дополнительной антенны.

Нуралхан Кушеров подчеркнул, что все обращения будут решаться в рамках законодательства, а их исполнение под его личным контролем.

Отметим, аким области и его заместители проводят личные приемы граждан на регулярной основе, согласно утвержденному графику.

Запись на осуществляется аппаратом акима Туркестанской области через портал egov.kz, единую базу е-otinish.