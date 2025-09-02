Нуралхан Кушеров выслушал обращения жителей Туркестанской области

В акимате Туркестанской области прошёл личный приём граждан. Его провёл глава региона Нуралхан Кушеров. Такие встречи организуются в рамках концепции Президента Касым-Жомарта Токаева «Слышащее государство».

На приём приехали жители Туркестана и Кентау, а также нескольких районов области. Вопросы, с которыми они обратились, касались самых разных сфер: от экологии и коммунальных услуг — до качества жилья, занятости и предпринимательства.

Житель Кентау поднял проблему питьевой воды и мусорных свалок. Представитель Сарыагашского района говорил о трудностях бизнеса, а из Жетысая поступила жалоба на работу социальных служб. Вопросы образования, жилья и незаконного строительства также звучали не раз.

По словам Нуралхана Кушерова, ни одно обращение не останется без внимания. Каждое из них он рассматривал вместе с ответственными руководителями и сразу давал поручения профильным управлениям.

Аким подчеркнул: развитие региона невозможно без обратной связи, а мнение жителей должно напрямую влиять на решения власти.