Более 200 млн тенге направят на замену лифтов в жилых домах Шымкента

Замена лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах проводится в рамках государственной программы «Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы», которую реализуют местные исполнительные органы.

Работы по модернизации жилищного фонда, включая капитальный ремонт и замену лифтов, выполняет квазигосударственная организация ТОО «Тұрғын үй Шымкент».

Олжас Базарбеков, заместитель директора ТОО «Тұрғын үй Шымкент»:

«Для участия в программе жителям многоквартирных жилых домов необходимо обратиться в орган управления домом. Именно орган самоуправления инициирует проведение общего собрания собственников квартир и направляет соответствующие документы в уполномоченный орган акимата города Шымкент».



Работы будут оплачены за счёт средств местного бюджета. Затем собственники жилья постепенно вернут эти средства без процентов. Ежемесячная оплата будет вноситься через ОСИ либо местную биллинговую компанию и указываться отдельной строкой в коммунальных квитанциях.



Олжас Базарбеков, заместитель директора ТОО «Тұрғын үй Шымкент»:

«Срок возврата средств обычно составляет от 7 до 15 лет и определяется условиями договора, а размер ежемесячного платежа зависит от стоимости лифтового оборудования и числа квартир в доме. Наличие ОСИ или КСК является обязательным, так как этот орган самоуправления представляет интересы собственников, оформляет протоколы собраний, взаимодействует с акиматом и ТОО «Тұрғын үй Шымкент», а также обеспечивает сбор и перечисление возвратных платежей«.



Современное лифтовое оборудование отличается повышенным уровнем технической и аварийной безопасности, наличием систем автоматического торможения и защиты, плавным ходом благодаря частотному регулированию, энергоэффективностью, возможностью диагностики и мониторинга, а также полным соответствием действующим техническим регламентам и стандартам.



Жаксибай Ешемуратов, директор компании по установке лифтов:

«Ранее в домах устанавливали лифты из Турции, но из-за низкого качества они постоянно выходили из строя. Первые лифты из Китая начали доставлять год назад, и за это время оборудование показало хорошую надежность, после чего была заказана новая партия. Для удобства жителей предусмотрена бесплатная сервисная работа в течение года. В этом доме лифт меняют впервые, так как старое оборудование устарело и вызывало многочисленные жалобы. По городу Шымкент замену лифтов продолжают: в прошлом году было обновлено 14 лифтов, и в дальнейшем планируется замена в других жилых домах».



В этом году на замену лифтов из городского бюджета выделят более 200 миллионов тенге. Реализация программы направлена на повышение безопасности эксплуатации подъёмников, улучшение качества проживания граждан и предотвращение аварийных и чрезвычайных ситуаций в жилом фонде.