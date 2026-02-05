После инцидента с падением лифта в Шымкенте усилили проверки

Реклама
Айша Кошеман
В Шымкенте усиливают меры безопасности лифтов. Этот вопрос стал ключевой темой на заседании оперативного штаба по защите внутреннего рынка города.

Специалисты детально рассмотрели требования к эксплуатации лифтового оборудования и проработали меры по предотвращению ввоза несертифицированной продукции.

В высотном жилом комплексе лифт сорвался с 12-го этажа и остановился лишь на седьмом. Внутри находилась девушка — она получила травмы. Этот случай стал поводом серьезно задуматься о безопасности лифтового оборудования.

Еңлік Жантай, и.о. руководителя департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Шымкент:
«На собрании мы обсудили вопросы, связанные с предотвращением чрезвычайных ситуаций в лифтах. В первую очередь была поднята тема сертификации лифтов для обеспечения технической безопасности. Мы занимаемся проверкой документов, однако дальнейшая эксплуатация и сопутствующие вопросы находятся в компетенции других местных органов. В дальнейшем планируем совместную работу для решения этих проблем».

В Шымкенте функционирует 1441 лифт, из которых 1113 расположены в жилых домах. Замена лифтов осуществляется либо за счет средств жильцов, либо в рамках программы модернизации. При выборе второго варианта жильцы могут выплачивать средства поэтапно.

Малик Абдинуров, заместитель руководителя управления качества городской среды и контроля города Шымкента:

«После ввода лифта в эксплуатацию он считается собственностью жильцов. Они обязаны заключить договор с одной из обслуживающих организаций. Такие компании проводят технические проверки и выдают заключение о состоянии лифта. Если он признан непригодным к эксплуатации, есть два варианта решения: заменить его за счет собственных средств жильцов либо подать заявку на участие в программе модернизации».

Сегодня в мегаполисе только 21 аттестованная компания занимается обслуживанием многоквартирных жилых домов. При этом часть домов перешла на самостоятельное управление через ОСИ, где ответственность за содержание общего имущества полностью лежит на жильцах.

