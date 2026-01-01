Человек погиб при пожаре в кафе Кентау (видео)

В Кентау ночью произошёл пожар в заведении общепита, расположенном на первом этаже жилого дома, передает OTYRAR.

По предварительной информации, произошёл взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП погиб один человек, ещё четверо госпитализированы, двое из них находятся в реанимации. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Как сообщили в акимате Туркестанской области, аким Нуралхан Кушеров выехал на место происшествия, провёл экстренное совещание и поручил усилить контроль. Создан оперативный штаб. Ведётся расследование, возбуждено уголовное дело.