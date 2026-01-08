В центре Шымкента автомобиль горел синим пламенем (видео)

Ранним утром в Шымкенте загорелся легковой автомобиль. Происшествие произошло в 07:10 в районе Туран на проспекте Республики. До прибытия пожарных расчётов в автомобиле произошёл хлопок газовоздушной смеси.

Водитель машины получил ожоги лёгкой степени. Медицинская помощь была оказана на месте, его жизни ничего не угрожает. Как сообщили в экстренных службах, автомобиль был оборудован газобаллонным оборудованием.

Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать к 07:39. На месте работали подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент — 2 единицы техники и 10 спасателей. Также была задействована бригада Центра медицины катастроф.

В ДЧС напоминают: при эксплуатации автомобилей, особенно оснащённых газобаллонным оборудованием, важно строго соблюдать правила пожарной безопасности и своевременно проходить технический осмотр.