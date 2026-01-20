Автомобиль сгорел в Шымкенте

В Шымкенте сотрудники МЧС ликвидировали возгорание легкового автомобиля.
Инцидент произошёл сегодня в Енбекшинском районе на улице Жибек Жолы. Загорелся автомобиль, оборудованный газобаллонной установкой, передает OTYRAR.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС, которые в короткие сроки ликвидировали пожар. По данным спасателей, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили автовладельцам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации транспортных средств.