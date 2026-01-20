Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Автомобиль сгорел в Шымкенте

Автомобиль сгорел в Шымкенте

-
Редактор Жулдыз Ахмет
-
161

В Шымкенте сотрудники МЧС ликвидировали возгорание легкового автомобиля.

Инцидент произошёл сегодня в Енбекшинском районе на улице Жибек Жолы. Загорелся автомобиль, оборудованный газобаллонной установкой, передает OTYRAR.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС, которые в короткие сроки ликвидировали пожар. По данным спасателей, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили автовладельцам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации транспортных средств.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.