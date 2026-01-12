Что ждет платформу KUNDELIK в школах Шымкента

Жадра Жуманова- мать шестерых школьников. Уже не первый год она и её дети пользуются платформой Kundelik и довольны удобством системы. Однако на днях она узнала, что управление образования объявило о планах смены платформы с третьей четверти.

Такая новость вызвала у неё недовольство. По её словам, родители и учителя привыкли к старой системе, менять платформу в середине учебного года крайне неудобно.

Жадра Жуманова, мать:

«Зачем менять программу, если все уже привыкли к системе Kundelik? У родителей и учителей есть логины, пароли, платформа давно освоена и удобна в использовании. Учебный год ещё не закончился, осваивать новую систему придётся в спешке. Это крайне неудобно и может негативно сказаться на успеваемости детей».

Негодование выражают не только родители, но и педагоги. Так, заместитель директора 65-й школы отмечает, что аналогичная практика перехода с одной платформы на другую наблюдалась в прошлом году. Тогда это вызвало серьёзные трудности: родители забывали логины и пароли, а разобраться в новой системе было непросто

Раушан Нурмухамедова, заместитель директора учебной части школы-гимназии №65:

«На новую платформу учителям придётся загружать учебные планы, открывать логины и пароли для учеников, заполнять данные о каждом ребёнке. Всё это крайне неудобно и может негативно сказаться на учебном процессе».

Чтобы выяснить, коснётся ли изменение платформы оценивания школ Шымкента, мы приехали в городское управление образования. Посмотрим, что нам скажут здесь

В гороно информацию о смене платформы опровергли. Там сообщили, что инициатива связана с тем, что в ряде городов Казахстана фиксировались случаи утечки данных. При этом в Шымкенте подобных инцидентов не было, поэтому менять привычную и хорошо зарекомендовавшую себя платформу не планируется.

Шолпан Айтбаева, директор методического центра Управления образования г. Шымкента:

«В этом году в школах города Шымкента переход на новую платформу оценивания осуществляться не будет. В адрес платформы Kundelik со стороны родителей и учителей нареканий не поступало, поэтому мы не видим необходимости переводить учащихся на другую систему. Кроме того, все пользователи уже зарегистрированы на данной платформе, и родители имеют возможность без труда отслеживать успеваемость своих детей. В связи с этим менять платформу оценивания в Шымкенте не планируется».

Сегодня в Шымкенте платформой Kundelik пользуются как частные, так и государственные школы. В общей сложности к системе подключена 301 школа.