Учителей эксплуатировали годами: в школах Шымкента скрывали вакансии

Сегодня в сфере образования Шымкента насчитывается 2 063 вакантных рабочих места, из них в школы требуется 1 165 педагога.

По словам заместителя акима города Сарсена Куранбека, нормативная недельная нагрузка учителя составляет 16 часов, а с учётом полуторной ставки — не более 24 часов в неделю. Однако проверка показала, что в ряде учебных заведений эти требования грубо нарушались.

Были зафиксированы случаи, когда один педагог работал с нагрузкой до 78 часов в неделю и получал заработную плату до 1 миллиона 200 тысяч тенге. Также выявлены факты, когда учителям в возрасте 70–80 лет устанавливалась нагрузка до 48 часов

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента:

«В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: в 83 школах у 1 286 педагогов была превышена учебная нагрузка. Кроме того, зафиксировано около 2 000 скрытых и неправомерно оформленных нарушений. В регионе предусмотрена дополнительная надбавка. По распоряжению акима малообеспеченным работникам должна выплачиваться доплата из местного бюджета. Однако в 2021 году у 2 745 сотрудников был нарушен порядок её начисления: одним надбавка не выплачивалась вовсе, другим частично, а третьим начислялась без законных оснований. В результате мы установили, что из бюджета было излишне выплачено более 700 миллионов тенге».

По итогам проверки акимат направил обращения в уполномоченные органы с требованием вернуть незаконно выплаченные средства в бюджет. У властей возникли вопросы о том, каким образом администрации школ скрывали вакантные ставки. В ходе проверки выяснилось, что в одной из школ обязанности сразу двух заместителей директора исполнял один человек.

Кто и на каких основаниях допустил такое совмещение-предстоит установить. По словам Сарсена Куранбека, причина ситуации кроется не в нехватке специалистов, а в сознательном сокрытии свободных рабочих мест со стороны руководства учебных заведений.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента:

«По математике у нас 104 учителя, по начальной школе — 83, по истории — 61, по казахскому языку и литературе — 41, помощников педагога — 49, по географии — 32, по информатике — 42, по химии — 37, по русскому языку и литературе — 49. Кадров в целом достаточно. Основная проблема заключается не в нехватке специалистов, а в неправильном распределении учебной нагрузки».

В акимате заверили, что подобные нарушения больше не повторятся. Все вакантные должности будут официально открыты и на них примут новых специалистов. Для этого в Шымкенте проведут ярмарки вакансий, где соискателям предоставят всю необходимую информацию и консультации.