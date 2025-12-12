Президентскую резиденцию преобразуют в детский лагерь в Шымкенте

По инициативе Президента в рамках национального проекта «Школы будущего» в мегаполисе введены в эксплуатацию 12 новых школ.

Более 17 тысяч учеников получили возможность учиться в современных образовательных учреждениях. По словам акима Габита Сыздыкбекова, это значительно улучшило качество и доступность образовательной инфраструктуры в мегаполисе.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента:

«В этом году за счёт бюджета строятся 8 школ на 4 145 мест, две из них уже сданы. За счёт местного бюджета капитально отремонтированы 10 школ и одно здание детского сада. По решению Президента Касым-Жомарта Токаева здание президентской резиденции в Шымкенте преобразуют в детский оздоровительный лагерь. Сейчас объект передан на баланс управления образования и оснащается необходимой мебелью».

Повышение безопасности учащихся-один из главных приоритетов городских властей. Все школы Шымкента подключены к Центру оперативного управления. Благодаря этому учебные заведения находятся под круглосуточным наблюдением, а экстренные ситуации фиксируются и обрабатываются сразу. Камеры контролируют не только коридоры, но и пришкольные территории. Интеллектуальная система «Айкын» автоматически выявляет подозрительные действия и передаёт сигнал специалистам

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента:

«Все школьные системы видеонаблюдения подключены к Центру оперативного управления Полиции. Внедряется современная интеллектуальная система «Айкын». Она помогает контролировать безопасность, пожарную ситуацию, факты буллинга, а также посещаемость учащихся. Также введена цифровая система «Социальный кошелёк», которая контролирует обеспечение детей бесплатным питанием. За два месяца она позволила сэкономить 460 млн тенге. Кроме того, по принципу «Один ребёнок-одно место» внедрена единая ваучерная система для творческих и спортивных кружков».

Существенные изменения происходят и в сфере дополнительного образования. Ваучерная система улучшила качество кружков и позволила сэкономить 1,8 млрд тенге. Параллельно внедряется цифровая платформа «QARQYN», направленная на профилактику коррупции. По словам акима, реализуемые проекты выводят качество и доступность образования в Шымкенте на новый уровень