В 98 школах Шымкента заработала система биометрического учёта учащихся

В школах Шымкента полностью оцифровали системы безопасности и организацию бесплатного питания. Нововведения основаны на технологиях искусственного интеллекта.

Информационная система «Айқын» позволяет предотвращать и своевременно выявлять нарушения в работе учебных заведений. По словам заместителя акима города Сарсена Куранбека, с помощью системы уже раскрыт ряд правонарушений. В частности, пресечены факты необоснованного завышения учебной нагрузки с целью присвоения средств, а также выявлены так называемые «мёртвые души».

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента:

«Установлено, что лица, по которым были изданы приказы о приёме на работу и которые числились работающими в школах, фактически получали заработную плату, не выполняя свои обязанности. Первый выявленный факт направлен в специальные органы. По данному делу начаты следственные мероприятия, по итогам которых будут приняты соответствующие решения».

Система контролирует не только работу педагогов и учебный процесс, но и выявляет случаи буллинга, а также позволяет оперативно обнаруживать разыскиваемых и потенциально опасных лиц с передачей данных в Центр оперативного управления полиции. Представители подрядной организации, внедрившей систему «Айқын», заявляют, что она полностью автоматизирована и позволяет оперативно определять, какие камеры видеонаблюдения работают, а какие вышли из строя.

Талант Баскенбаев, директор АО «Шымкенттранстелеком»:

«Когда отключается интернет, наша бригада сразу узнаёт о проблеме и выезжает на место. Если произошёл обрыв, восстановление занимает от одного до четырёх часов».

В рамках модернизации цифровой инфраструктуры школ подрядчиком проложено более одного миллиона метров структурированной кабельной сети. Что обеспечивает стабильную и качественную работу всех внедрённых систем.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г.Шымкента:

«На локальную сеть установлены видеокамеры, аппаратно-программный комплекс и система СКАДА, предоставлена гарантия сроком на пять лет. Кроме того, за счёт АО «Транстелеком» во всех школах бесплатно установлены тревожные кнопки. Интегрированы системы пожарной сигнализации».

В рамках проекта в учебных кабинетах и местах массового пребывания учащихся установлено 10 400 камер видеонаблюдения, которые объединены с ранее действующими камерами, их 5 000. Помимо этого, в 98 государственных школах внедрены 392 аппаратно-программных комплекса «Alaqan mektep». Система автоматически регистрирует учащихся при входе в столовую по биометрии ладони.