В Казахстане утвердили национальную концепцию «Дети Казахстана»

Это масштабный стратегический документ, разработанный по поручению президента для системной защиты прав и благополучия детей.

Концепция «Дети Казахстана» направлена на повышение эффективности и согласованности политики в сфере защиты прав детей. Планируется реализовать 158 мероприятий. На финансирование проекта направят 1,3 трлн тенге.

«Документ долгосрочный и состоит из четырех направлений: образование, здравоохранение, социальное обеспечение и защита прав детей. В каждом направлении предусмотрены 10 индикаторов и 150 пунктов плана. Четко прописана межведомственная ответственность четырех министерств – просвещения, здравоохранения, внутренних дел и Министерства труда и социальной защиты. Документ сформирован совместно с уполномоченным по правам детей и разрабатывался в течение года. Все меры, которые предстоит реализовать, были проработаны с каждым уполномоченным органом, а также с местными исполнительными органами. По каждому пункту предусмотрено финансирование», — Жулдыз Сулейменова, министр просвещения РК.

Уполномоченная по правам ребёнка Динара Закиева отмечает, что новая концепция объединяет уже действующие меры по защите прав детей и выстраивает их в единую систему, от безопасности и соцподдержки до медицины и образования.

«В плане предусмотрено: введение в эксплуатацию новых 9 перинатальных центров. Открытие 19 центров реабилитации в сфере здравоохранения и социальной защиты для детей с особыми потребностями, а также проработка вопросов строительства 10 детских больниц, оснащения детских больниц и организаций родовспоможения медицинским оборудованием. Из 111 организаций для детей-сирот, более половины нуждаются в ремонте и оснащении. Предусмотрено развитие инфраструктуры в сельской местности для охвата детей дополнительным образованием и спортом посредством открытия бесплатных кружков и секций для детей», — Динара Закиева, уполномоченный по правам ребенка.

Особое внимание в концепции уделяется созданию безопасной среды для детей и предупреждению несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий, падений из окон и утоплений. Эксперты отмечают, что такая программа давно необходима: по данным исследований ЮНИСЕФ за 2023–2024 годы, около одного миллиона детей в Казахстане проживают в бедности, и существенных улучшений с тех пор не было.

«Для того, чтобы вывести детей из бедности, из порочного круга, в котором дети оказываются, для того, чтобы обеспечить равный доступ к образованию, к здравоохранению, я считаю, что это очень важно. Именно вот такая комплексная мультисистема, которая обеспечивает, охватывает всё детство ребёнка и даёт возможность улучшить его качество«, — Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК.

Сегодня в Казахстане проживает порядка 7 млн детей. Это более трети всего населения страны. Концепция «Дети Казахстана» рассчитана до 2030 года.