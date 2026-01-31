Реклама
В Казахстане внедрят технологии искусственного интеллекта для мониторинга безопасности детей

Юлия Машковская
Фото министерства просвещения РК

Концепция «Дети Казахстана» предусматривает поэтапное внедрение технологий искусственного интеллекта для мониторинга безопасности в организациях образования.

В случае выявления потенциальных рисков предусмотрена оперативная передача сигнала ответственным службам для своевременного реагирования и принятия необходимых мер по защите ребёнка.

Наряду с этим, концепция предусматривает меры по повышению цифровой грамотности детей, родителей и педагогов, регулированию доступа детей к интернету, в том числе ограничению его использования в ночное время.

Эти меры направлены на усиление защиты детей от цифровых рисков, включая вредоносный контент, киберугрозы и нарушения цифровой гигиены.

Дополнительно планируется обновление законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Это позволит повысить эффективность профилактики цифровых угроз и обеспечить системный характер принимаемых мер.

